Товарооборот Казахстана со странами БРИКС достиг 72 млрд долларов - Токаев

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Президент предложил активнее использовать потенциал Казахстана в международных инфраструктурных проектах

Фото: Акорда

Товарооборот Казахстана с государствами – членами и партнерами БРИКС в 2025 году достиг около 72 млрд долларов. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая на пленарном заседании «БРИКС плюс» в Нью-Дели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что Казахстан намерен расширять торгово-экономические и инвестиционные связи со странами объединения, используя свой промышленный, транзитный и технологический потенциал.

"Обладая значительным промышленным, транзитным и технологическим потенциалом, мы намерены диверсифицировать торгово-экономические и инвестиционные связи со всеми государствами БРИКС. В качестве председателя Евразийского экономического союза Казахстан выступает за расширение экономического сотрудничества с БРИКС и продвижение работы по заключению соглашения о свободной торговле с Индией. Являясь надежным поставщиком ключевых сырьевых ресурсов, наша страна вносит вклад в обеспечение глобальной безопасности поставок. Мы видим значительные возможности для развития партнерства в сферах глубокой переработки в энергетике, критически важных минералов и сельского хозяйства, уделяя особое внимание передаче технологий, обмену знаниями и совместным инвестициям. Кроме того, мы располагаем значительным потенциалом для совместной реализации масштабных инфраструктурных проектов, в том числе имеющих международное значение. Новый Банк развития мог бы рассмотреть возможности финансирования коммерчески жизнеспособных проектов во всех странах БРИКС, в том числе и в Казахстане", – заметил Глава нашего государства.

Отдельно Президент остановился на транспортно-логистических возможностях Казахстана. По его словам, развитие транспортной взаимосвязанности способно придать дополнительный импульс торговле и общему экономическому росту.

Казахстан намерен развивать железнодорожную сеть, порты и цифровую инфраструктуру, чтобы ускорить трансграничные перевозки и сделать их более предсказуемыми. В 2025 году объем транзитных грузоперевозок через страну приблизился к 40 млн тонн. В перспективе этот показатель планируется увеличить до 100 млн тонн в год.

"Являясь одним из ключевых транзитно-логистических центров Евразии, Казахстан стремится ускорить и сделать более предсказуемыми трансграничные перевозки за счет развития железнодорожной сети, портов и цифровой инфраструктуры. В прошлом году объем транзитных грузоперевозок через Казахстан приблизился к 40 млн тонн. Наша долгосрочная цель – довести этот показатель до 100 млн тонн в год. В целом наша транзитная сеть уже обеспечивает до 85% сухопутных грузоперевозок между Китаем и Европой. В рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута Казахстан выступает связующим звеном между Азией и Европой через Каспийское море. Дальнейшая синергия этого важнейшего транспортного маршрута с инициативой «Один пояс, один путь» и Международным транспортным коридором «Север – Юг» позволит сформировать более интегрированную и устойчивую евразийскую транспортную сеть. В этой связи приветствую предложенную Индией Рамочную программу БРИКС по сотрудничеству в сфере логистики и цепочек поставок, поскольку она может способствовать развитию практического сотрудничества в рамках «БРИКС плюс»,– сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также обратил внимание на роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает Азию и Европу через Каспийское море. По его словам, его дальнейшее сопряжение с инициативой «Один пояс, один путь» и Международным транспортным коридором «Север – Юг» позволит создать более устойчивую транспортную сеть на евразийском пространстве.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Индия #БРИКС+

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