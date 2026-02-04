Глава государства провел переговоры с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

Президент
143
Айман Аманжолова
корреспондент

Переговоры Касым-Жомарта Токаева с Шахбазом Шарифом продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава нашего государства подчеркнул, что для него большая честь посетить Исламабад и ознакомиться с богатой историей, культурным наследием и многовековыми традициями Пакистана.

«Это мой первый государственный визит в качестве Президента Казахстана, и я убежден, что он носит исторический характер и является важной вехой в нашем проверенном временем партнерстве. Я высоко ценю дружбу между нашими народами, сформированную веками взаимодействия вдоль Шелкового пути и в рамках широкой исламской цивилизации», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил символичность данного визита, приуроченного к 34-й годовщине установления дипломатических отношений. Он напомнил, что с первых лет независимости Казахстана Пакистан является важным и надежным партнером в Южной Азии.

По словам Касым-Жомарта Токаева, подписываемая сегодня Совместная декларация об установлении стратегического партнерства знаменует собой важный исторический рубеж, открывая новую главу в двустороннем сотрудничестве.

Президент выразил уверенность в том, что у Астаны и Исламабада имеются все возможности для придания значимого импульса двусторонним связям.

Глава государства отметил, что прибыл в Пакистан с представительной делегацией и конкретным пакетом предложений, направленных на существенное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в других приоритетных сферах.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу транспортной взаимосвязанности, которая является одним из ключевых приоритетов нашей страны. Казахстан расположен на пересечении основных транспортных маршрутов между Востоком и Западом, а также Севером и Югом.

В этой связи, по словам Президента, Казахстан продолжит реализацию конкретных проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе в тесной координации со странами Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Премьер-министра Пакистана посетить Казахстан с государственным визитом, подтвердив готовность принять высокого гостя в текущем году для подведения итогов реализации достигнутых договоренностей и определения дальнейших шагов по укреплению двусторонних отношений.

В ходе встречи была отмечена важность тесного взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках многосторонних площадок, включая ООН, ШОС и другие.

«Благодарим Вас за то, что нашли время посетить нашу братскую страну. Народ Пакистана, Правительство и я лично очень рады приветствовать Вас на нашей земле. Казахстан является естественным стратегическим партнером для нас. Можете быть уверены, что мы искренне хотим работать с Вашим Правительством, чтобы укрепить узы дружбы и выстроить надежное партнерство в различных сферах экономического сотрудничества, политики, обороны, а также налаживании торговых коридоров», – добавил Премьер-министр Пакистана.

По его словам, Казахстан и Пакистан обладают значительным потенциалом развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации.

Он подчеркнул необходимость достижения осязаемого и значимого прогресса по всем направлениям двустороннего взаимодействия.

В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении многопланового партнерства во благо народов двух стран.

#Казахстан #Токаев #Пакистан

Популярное

Все
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Фундамент правовой системы государства
Помогают роботы выпускать кирпич
Будет создан деловой совет
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Балқымыз: как идея превратилась в семейный бизнес
Обозначены стратегические цели
Деньги на посевную выдали в январе
Призыв к консолидации
Увлекательная и полезная разработка
За счет возвратных средств
Не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику
На страже дорожной безопасности
Инвестиции в здоровье
Реновация промышленных площадок
Вырос экспорт мороженого
В Нацгвардии подвели итоги осеннего призыва
Высокая оценка действий миротворцев
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Персональная доля национального богатства
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Пожелаем удачи Елене!
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Токаев и Шариф подписали Совместную декларацию
Токаев и Шариф провели переговоры в узком составе
Премьер-министр Пакистана встретил Токаева в своей резиденц…
Главу государства встретил президент Пакистана в аэропорту

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]