Глава государства раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20-ти турзон

Президент, Правительство, Туризм
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев на совещании по туризму заявил, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства. По его мнению, целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне.

«Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. На город приходится четверть всего туристского потока, в том числе половина иностранных туристов. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки. На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области», – сказал глава государства.

Президент поручил правительству совместно с акиматом Мангистауской области активно заняться привлечением мировых брендов и франшиз гостиничного и ресторанного бизнеса для повышения качества туристической инфраструктуры.

Также он заявил о необходимости пересмотреть генеральный план Актау с учетом развития курорта вдоль береговой линии по примеру городов Дубая и Баку; увеличить количество авиарейсов в Актау из Алматы, Актобе, Шымкента и Атырау; завершить реализацию проектов в районе «Теплого пляжа», а также ускорить развитие курортной зоны Кендерли.

Президент также обратил особое внимание на накопившиеся проблемы в деле обеспечения туристских зон инженерной инфраструктурой.

«На турбазах элементарно не хватает энергомощностей, вследствие чего отдыхающие нередко сидят без света. В результате таких перебоев люди подвергаются опасности, возникают риски пожаров, выходят из строя бытовые приборы. Предприниматели терпят крупные убытки из-за поломок оборудования и порчи продуктов питания. Правительству совместно с акиматами следует провести ревизию обеспеченности инженерной инфраструктурой курортных зон. При этом надо учесть перспективы их расширения и необходимость бесперебойного снабжения в пик туристического сезона. Нужна отдельная бюджетная программа по обеспечению туристических локаций инженерной инфраструктурой, в том числе электроэнергией, канализацией, очистными сооружениями, питьевой водой и подъездными дорогами», – заявил Токаев.
#Токаев #Правительство #туризм #критика

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