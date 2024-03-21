Глава государства рассказал о реализации 4 масштабных проектов

Об этом он рассказал в своем выступлении во время торжественного мероприятия на площади «Астана» в Алматы, передает Kazpravda.kz

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В частности, предстоит модернизировать ряд теплоцентралей и инженерных сетей, построить и отремонтировать 12 тысяч километров дорог. В этом году 300 тысяч человек будут обеспечены природным газом.

Для жителей сел и районов будет запущена новая жилищная программа. По словам главы государства, ставка по займу для граждан из социально уязвимых слоев населения составит не более 7 процентов. Значительно увеличится количество арендного жилья.

– Все это, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни людей. Такие меры во благо народа будут приниматься и в будущем. Еще раз искренне поздравляю всех с сегодняшним праздником весны! Желаю всем счастья и благополучия! – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Затем президент вместе с собравшимися на площади горожанами посмотрел праздничный концерт.