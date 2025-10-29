Специальный представитель Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне.

Касым-Жомарт Токаев передал благодарность Президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества.

Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую Президентом США. В данном контексте Глава государства высоко оценил его вклад в дело укрепления мира и обеспечение международной безопасности.

Президент Казахстана также подчеркнул возрастающую роль Центральной Азии в глобальных процессах. По его словам, страны региона демонстрируют беспрецедентное единство и приверженность добрососедским отношениям и общему прогрессу.

Также Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера.

Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.