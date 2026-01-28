Фото: Getty Images

В своем выступлении Глава государства отметил, что первоочередной задачей является упорядочение финансовых потоков в социальной сфере.

«Особое внимание следует уделить таким ключевым направлениям, как образование и здравоохранение, которые вызывают повышенный интерес общественности и влияют на будущее нации. Как я уже говорил выше, нарушений там предостаточно. При мониторинге финансовых операций важно применять современные подходы для достижения конкретных результатов. Основная задача – не тотальная проверка, а своевременное выявление вызовов, угрожающих экономике страны, и принятие соответствующих мер. При этом действовать нужно без перегибов», – сказал Президент.

Также он напомнил, что главная задача сотрудников Агентства – это не тотальная проверка финансовых учреждений, а выявление рисков для экономики страны и принятие своевременных мер для их купирования.