Глава государства высказался о вреде чрезмерного увлечения ChatGPT

Президент
157
Дана Аменова
специальный корреспондент

Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Getty Images

В своем выступлении Глава государства отметил, что первоочередной задачей является упорядочение финансовых потоков в социальной сфере.

«Особое внимание следует уделить таким ключевым направлениям, как образование и здравоохранение, которые вызывают повышенный интерес общественности и влияют на будущее нации. Как я уже говорил выше, нарушений там предостаточно. При мониторинге финансовых операций важно применять современные подходы для достижения конкретных результатов. Основная задача – не тотальная проверка, а своевременное выявление вызовов, угрожающих экономике страны, и принятие соответствующих мер. При этом действовать нужно без перегибов», – сказал Президент.

Также он напомнил, что главная задача сотрудников Агентства – это не тотальная проверка финансовых учреждений, а выявление рисков для экономики страны и принятие своевременных мер для их купирования.

«И здесь как нигде необходимы цифровые методы работы, не только искусственный, но и собственный интеллект не помешает. Замечаю, что люди стали полагаться на ИИ, уже перестали даже писать свои выступления, поручают это Grok, ChatGPT. То есть люди обучаются не так, как положено, не получают соответствующее образование, а учатся тому, как использовать этот интеллект в разных вариациях. Это очень серьезный побочный эффект», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

