Глава Координационного совета поздравил столичных спецназовцев

В столичной оперативной бригаде в честь профессионального праздника чествовали военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения государственных органов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Фото пресс-службы Национальной гвардии РК

9 июня военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения государственных органов Казахстана отмечали свой профессиональный праздник, утвержденный Постановлением Правительства в 2021 году.

Именно в этот день в 2016-м в Казахстане было принято решение об образовании Координационного совета подразделений специального назначения государственных органов при Совете безопасности страны. Этот праздник является данью уважения и памяти погибшим сотрудникам и всем тем, кто ежедневно охраняет конституционный строй и целостность страны.

Мужественные действия спецназовцев при выполнении особых задач подтверждает годами наработанный опыт старшего поколения, устоявшиеся традиции людей особой профессии и показывает преемственность. Бойцов спецназа «Бүркіт» по праву называют элитой войск, и они соответствуют своему предназначению. За мужество и самоотверженность при выполнении служебно-боевых и специальных задач многие из них награждены государственными наградами.

Перед церемонией награждения главнокомандующий Национальной гвардии генерал-лейтенант Еркин Ботаканов ознакомил гостей мероприятия с техникой и стрелковым оружием, стоящим на вооружении войск правопорядка.

На торжественном мероприятии военнослужащих специального назначения «Бүркіт» поздравил с профессиональным праздником заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардии генерал-лейтенант Еркин Ботаканов. Здесь стоит отметить, что Еркин Советбекович также является главой Координационного совета подразделений специального назначения Казахстана.

«Военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения государственных органов вносят неоценимый вклад в национальную и общественную безопасность нашей страны. В целях повышения боевого потенциала войск сформировано шесть новых отрядов подразделений «Бүркіт». С начала года подразделениями специального назначения «Бүркіт» проведен ряд совместных крупномасштабных специальных операций по пресечению деятельности устойчивых преступных групп, в ходе которых было изъято более 70 единиц различных видов оружия, свыше 5 000 боеприпасов и около 300 кг наркотических средств.

Высокий уровень подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии, как и других специальных органов страны, позволяет надежно обеспечивать безопасность нашего государства и наших граждан. Это заслуга и командиров на местах, и каждого военнослужащего, находящегося в строю.

Так, каждый год квалификационные испытания на право носить краповый берет для военнослужащих подразделений специального назначения «Бүркіт» проводятся в разных климатических условиях и в разных условиях рельефа местности. Кроме того, наши спецподразделения «Бүркіт» совместно с другими спецподразделениями Казахстана принимают участие в международных соревнованиях и учениях, таких, как "SWAT Challenge", "Острый клинок", "Кобальт", "Взаимодействие" и других, занимая высокие места и демонстрируя высокую боевую выучку. От имени Координационного совета подразделений специального назначения и личного состава Национальной гвардии поздравляю всех военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения с их профессиональным праздником!» – сказал генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

Главнокомандующий отметил, что боевые будни спецназовцев не прекращаются ни на минуту, и пожелал им крепкого здоровья, успехов в ратной службе и всегда возвращаться с боевого задания или дежурства живыми и невредимыми.

Затем личному составу был продемонстрирован короткометражный фильм про все казахстанские подразделения специального назначения, а далее доведены приказы министра внутренних дел РК и заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией - о поощрении наиболее отличившихся бойцов в служебно-боевой деятельности.

Ряду военнослужащих были вручены почетные грамоты, нагрудные знаки и благодарственные письма.

После торжественной части мероприятия для гостей вечера с концертной программой выступил ансамбль песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан. В его исполнении прозвучали песни «Біз болмасақ онда кім?», «Ұландар», «Егемен ел Қазақстан», «Так хочется жить», а также в финале вечера заслуженным деятелем искусств Республики Казахстан полковником запаса Рахметжаном Шамуратовым исполнена композиция «За тех ребят».