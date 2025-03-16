Глава МЧС лично руководил тушением пожара в Алматинской области

Причина возгорания и ущерб устанавливаются, передает Kazpravda.kz
Накануне на пульт «112» ДЧС Алматинской области поступило сообщение о возгорании складированных резинотехнических изделий за территорией цеха по переработке резины в селе Жаналык Талгарского района.
Незамедлительно на место происшествия были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области и г. Алматы.
Тушением пожара лично руководил министр по ЧС РК генерал-майор Чингис Аринов, который прибыл с рабочей поездкой для открытия новой пожарной части в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области.
Глава МЧС обеспечивал оперативное взаимодействие всех служб и принятие мер по ликвидации пожара.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня. При помощи спецтехники был создан разрыв между горящими и неохваченными пламенем изделиями, что позволило локализовать возгорание. Пожар был полностью ликвидирован.
В ликвидации пожара были задействованы 78 человек и 27 единиц техники от подразделений ДЧС, местных исполнительных органов и НГПС.
Для установления причин пожара и оценки ущерба на место направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.