Глава МИД Казахстана посетит США и Китай

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26 марта по приглашению американской стороны заместитель премьер-министра -министр иностранных дел Мурат Нуртлеу посетит США.

«В рамках визита ожидается проведение двусторонних переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также состоятся встречи с высокопоставленными должностными лицами США», - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

В ходе визита будет обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Визит в КНР по приглашению китайской стороны состоится 29-30 марта.

«Целью визита является обсуждение с китайской стороной текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, рассмотрение хода реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня», - сообщили в МИДе.

В рамках визита планируются двусторонние переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, министром иностранных дел Ван И, а также встречи с руководителями ряда крупных китайских компаний.

Айбек Смадияров напомнил, что в мае прошлого года главы двух государств объявили 2024 год – Годом туризма Казахстана в Китае. В этой связи, глава внешнеполитического ведомства, в качестве главного гостя от Казахстана, примет участие в официальной церемонии открытия Года казахстанского туризма в КНР.