Глава МИД прибыл с официальным визитом в Таджикистан

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Республику Таджикистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД РК

Главу МИД Казахстана в международном аэропорту Душанбе встретили заместитель министра иностранных дел Таджикистана Фаррух Шарифзода и другие официальные лица.

В соответствии с программой визита М.Нуртлеу проведёт переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и встречу с представителями ведущих таджикских предприятий и компаний.

Глава внешнеполитического ведомства РК также примет участие в церемонии возложения венка к памятнику Исмоили Сомони на площади Душанбе и памятнику казахстанским миротворцам в Таджикистане в парке имени Абдулкосима Фирдоуси. В рамках визита министр будет принят президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.