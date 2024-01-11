Глава Минторговли готов пойти на рынок в 5 утра и доказать отсутствие перекупщиков

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, настаивает на том, что никакой «базарной мафии» и перекупщиков на рынках страны не существует, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Журналисты, задавая свои вопросы министру, передали жалобы фермеров о том, что их товары либо не могут попасть на прилавки рынков, либо попадают, но из-за действий «базарной мафии» расценки за прилавки увеличиваются и страдает население.

«За долгое время сформировалось такое устойчивое мнение, но говорить о том, что сегодня присутствует какая-то группировка на местах торговли, не можем, потому что, если есть такие факты, то я вам открыто скажу, что с любой группировкой мы быстро разберемся — и по линии правоохранительных органов, и по своей линии. И если есть такие факты, то надо сообщать об этом», - сказал глава Минторговли.

Возможное наличие таких фактов Арман Шаккалиев считает скорее проявлением недобросовестной конкуренции.

«Я не буду говорить, что такого не бывает. Возможно, бывает, но не по причине каких-то группировок, а потому что недобросовестная конкуренция происходит. Кто-то пытается свое положение или статус уникального поставщика сохранить — такие факты у нас на ярмарках бывают, и мы на них реагируем. Например, в регионах были такие сигналы, что объявленный регион, который приехал торговать, его поставщики не могут получить доступ к торговым местам. Наши территориальные департаменты на это очень оперативно реагируют, но массовости или организованного характера подтвердить не могу», - заявил он.

В свою очередь журналисты привели факты, когда перекупщики закупают у продавцов, например, конину по две тысячи тенге за килограмм, а продают уже по три тысячи.