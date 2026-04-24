Пилотный ИИ-проект запустит ДУМК этой весной

Пользователи смогут составлять и отправлять запросы на религиозную тематику в режиме реального времени

В столице на специальном аппаратном совещании под председательством председателя ДУМК, Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы были подробно обсуждены актуальные вопросы цифрового развития, сообщает Kazpravda.kz

В ходе встречи заведующий отделом Цифрового развития ДУМК Тимур Серикканулы презентовал проект Imam AI и остановился на способах эффективного использования возможностей искусственного интеллекта в религиозно-просветительском направлении.

Данный проект направлен на предоставление оперативной и качественной информации джамаату посредством современных технологий, а также на формирование системы быстрых ответов на вопросы.

По словам заведующего отделом, на сегодняшнем совещании были четко определены вопросы запуска инструмента Imam AI в рамках использования возможностей искусственного интеллекта и намечены основные этапы реализации проекта.

Кроме того, было отмечено, что запуск системы Imam AI в пилотном режиме запланирован на начало мая текущего года. Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы подчеркнул важность инициатив в области цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, отметив высокую роль новых технологий в повышении качества религиозной деятельности.

Также он поручил ответственным отделам обеспечить качественную и своевременную реализацию проекта.