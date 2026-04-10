В этом году сезон хаджа пройдет с 15 мая по 5 июня

Состоялось специальное онлайн-совещание Духовного управления мусульман Казахстана с участием Казахстанской Хадж-Миссии и ответственных туроператоров, по вопросам организации сезона хаджа 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДУМК

В совещании приняли участие заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Кенжетай Байкемелулы, представители Казахстанской Хадж-Миссии и руководители 14 туроператоров, получивших разрешение на организацию паломничества. Основная цель встречи - обеспечить максимально комфортные, безопасные и высококачественные условия для соотечественников в предстоящем сезоне.

Стоит отметить, что в этом году перевозка паломников на конкурсной основе будет осуществляться казахстанскими авиакомпаниями Air Astana и SCAT, а также саудовской авиакомпанией Flyadeal. Прямые рейсы будут направлены из крупнейших мегаполисов страны - Алматы, Астаны и Шымкента - в города Джидда и Медина. Возвращение паломников на родину также запланировано поэтапно из этих двух городов.

В ходе встречи обсуждались вопросы выезда паломников с территории Казахстана по соответствующим туркодам, проведение вакцинации, соблюдение законов Саудовской Аравии, запрет на перевозку иностранных граждан по казахстанской квоте, а также предложения и вопросы представителей 14 отечественных турфирм.

В завершение встречи председатель Казахстанской Хадж-Миссии, наиб муфтий Кенжетай Байкемелулы подчеркнул, что главным требованием ко всем сторонам является проведение сезона хаджа на высоком духовном и техническом уровне.