Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Тургунбек уулу, прибывшим в Казахстан для участия в заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Маулен Ашимбаев отметил, что взаимоотношения Казахстана и Кыргызстана благодаря дружественным контактам на высшем уровне в последние годы значительно укрепились, а сотрудничество вышло на новый уровень. В этой связи он подчеркнул необходимость законодательной поддержки инициатив Глав двух государств и активизации межпарламентских отношений, в том числе в рамках деятельности международных организаций.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда подчеркивает, что Кыргызстан – это братское и союзное государство для нашей страны, с которой нас связывают многовековая дружба, общие корни, язык, культура, традиции и тесные человеческие связи. Официальный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова в Казахстан в прошлом году и очередное 6-е заседание Высшего Межгосударственного совета придали серьезный импульс углублению двустороннего сотрудничества. Важным результатом, достигнутым в рамках встречи, стало подписание Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Динамично развивается межпарламентское сотрудничество. Важную роль в укреплении стабильности и устойчивого развития в регионе должны сыграть депутаты Парламентов и местные представительные органы», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и подчеркнул важность повестки третьего межпарламентского форума государств Центральной Азии по укреплению доверия и взаимопонимания между странами региона.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы обмена опытом в области организации законотворческой деятельности, административных процессов и обеспечения парламентской деятельности. Наряду с этим были обозначены задачи по развитию потенциала межрегионального взаимодействия.

Особое внимание спикер Сената уделил необходимости объединения усилий для реализации комплексных мер для решения актуальных проблем в сферах экологии и водного обеспечения, в том числе по спасению Арала, а также увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

В свою очередь Нурланбек Тургунбек уулу отметил важность поступательного развития взаимоотношений между Казахстаном и Кыргызстаном и выразил готовность в содействии решению обозначенных вопросов и реализации совместных проектов по наращиванию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.