Главное богатство – знание казахского

– Иногда думаю: что бы я делала без знания казахского языка в той или иной ситуации? Было бы очень сложно! Да и на службу в воинскую часть не поступила бы. Даже если и приняли бы, то сама, наверняка, вскоре ушла бы, не имея возможнос­ти в полной мере выполнять свои профессиональные обязанности, ведь порядка 95% моих сослуживцев – это люди, говорящие на государственном языке. Языковой барьер для психолога просто недопустим. И результат не тот, и по самооценке бьет сильно, – рассуждает Анастасия.

Разговор со старшим специалистом 2-го батальона оперативного назначения воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК рядовой Анастасией Ивашкиной протекает легко и непринужденно. Мы не стали общаться на территории воинской части, а выбрали для встречи расположенный по соседству зеленый дворик многоэтажного жилого дома.

На хрупкую девушку, а ей к лицу военная форма, я обратила внимание, когда в воинской части проходил первый этап смотра-конкурса «Мемлекеттік тіл – менің тілім». В нем принимали участие военнослужащие некоренной национальности. Главный критерий – свободное владение казахским языком.

Анастасия в этом баттле легко обошла своих соперников-мужчин, заняв первое место. Свой успех она объяс­няет просто: казахский язык знает с раннего детства. Он сам вошел в ее жизнь, так же, как и русский, на котором говорили дома. Стоило выйти за калитку, чтобы поиграть и пообщаться с друзьями, автоматически переходила на казахский язык. Так проще и удобнее, когда ты на одной волне со всеми.

– Я выросла в сельской местности, – рассказывает Анастасия. – В селе Коксарай Отрарского района практически все говорили на казахском языке. И школа у нас тоже была одна на всех – с казахским языком обучения. Куда я и пошла в первый класс, научившись писать и освоив грамматику казахского языка.

Вскоре Анастасия по семейным обстоятельствам сменила место жительства. В Шымкенте девочку определили в школу с русским языком обучения. Но полученной в детстве языковой базы хватило, чтобы продолжить «дружбу» с казахским языком. И обратить на себя внимание педагогов. Они отмечали ее грамотную речь, полное отсутствие акцента, хороший словарный запас. И всячески поощряли дальнейшее изучение предмета, советуя не ограничиваться подготовкой домашнего задания, а в обязательном порядке читать книги.

«Маленький принц» на казахском языке стал первой такой книгой, неоднократно прочитанной школьницей. Небольшое по размерам издание и сейчас рядом с Анастасией. Его она хранит как реликвию, напоминание о детстве и первых шагах осознанного погружения в казахский язык.

– Многие думают, что казахский язык очень сложный из-за специфических букв в алфавите, – размышляет Анастасия. – Но если приобщаться к нему с детства, постепенно осваивая, то процесс будет протекать естественно. Если учить со школы, а то и с детского сада, то никаких сложностей не будет. Я, к примеру, пыталась учить английский язык в школьные годы. Тогда это было намного проще и легче. Сейчас решила обновить знания, ведь когда языком не пользуешься, он забывается, и понимаю, что правописание, произношение дается с возрастом сложнее.

Анастасия Ивашкина считает, что выучить казахский язык сейчас несложно, учитывая то большое внимание, какое этому вопросу уделяется со стороны государства. И абсолютно уверена, что без него не обойтись, если человек намерен связать свою дальнейшую жизнь с нашей страной.

– Сфера применения государственного языка расширяется по мере того, как его осваивают представители разных национальностей, – продолжает Анастасия. – Уверена, недалек тот день, когда он действительно станет языком межнационального общения. Говорить на нем сейчас модно, престижно, а в молодежной среде считается еще и круто. Я получаю удовольствие, когда произношу казахские слова. И всегда стараюсь заговорить первой, когда понимаю, что человек, видя перед собой девушку славянской внешности, начинает подбирать русские слова. Это сразу же снимает все барьеры. Меня переполняет радость от того, что я могу спокойно выразить мысли, задать вопрос, понять собеседника.

Младший брат Анастасии тоже свободно владеет государственным языком. При встрече они часто говорят на нем, шутят, соревнуясь в знании пословиц и поговорок, придающих казахскому языку особую выразительность.

– Иногда мне кажется, что Сергей знает казахский лучше, чем я, у него разговорной практики больше, – улыбается Анастасия. – Но произношение у нас схожее, у обоих нет акцента. Впрочем, сейчас на работе я в основном говорю и веду документацию на казахском языке. Да и, готовясь ко второму этапу конкурса, выучила еще около сотни пословиц и поговорок.

В следующую среду Анастасии предстоит участие во втором этапе смотра-конкурса «Мемлекеттік тіл – менің тілім», который состоится в Талдыкоргане. А финальный этап конкурса пройдет в Астане.

– Без победы, мне сказали, из Талдыкоргана в часть не возвращаться, – улыбается Анастасия. – Так что я серьезно готовлюсь. В том числе и к творческому конкурсу. Буду декламировать монолог Маншук Маметовой, посвященный матери. Текст очень эмоциональный. У меня мурашки по коже от каждого слова. При его выборе главным критерием была эмоциональная составляющая, которую я хочу донести со сцены, хотя никогда не занималась актерским мастерством.