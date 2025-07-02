В рамках рабочей поездки заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков провёл инспекцию в воинских частях 5516 (г. Темиртау), 6505 и 5451 (г. Караганда), подчинённых региональному командованию «Орталық», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В ходе визита Главнокомандующий уделил особое внимание условиям службы военнослужащих, обеспечению дисциплины, организации служебно-боевой деятельности, уровню оснащения и бытовой инфраструктуре. Он отметил, что качество несения службы напрямую зависит от морально-психологического состояния личного состава и созданных для них условий.

В каждой из частей были обсуждены вопросы сбалансированного питания и медицинского обеспечения гвардейцев.

Кроме того, в штабе регионального командования «Орталық» были затронуты аспекты оперативной готовности войск, взаимодействия с местными органами власти и дальнейшего повышения эффективности служебной деятельности.