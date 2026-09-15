Папы и дети бегут, а мамы едут

Общество
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

В десятый раз подряд прошли семейные соревнования OTBASY DUATLON, приуроченные к празднованию Дня семьи. Мероприятие, участие в котором приняли порядка ста семей, стало еще одним событием в рамках акции «Таза Қазақстан».

фото Игоря Бургандинова

Несмотря на пасмурную погоду, с раннего утра столичный Триатлон-парк был полон людьми. «Мама, папа, я – спортивная семья» – так можно обозначить основной слоган мероприятия. И это правило соблюдалось жестко: на дистанцию могли выйти только члены одной семьи. Папы стартуют, преодолевают 2 км, потом передают эстафетную ленточку маме, которая уже на велосипеде должна была проехать те же 2 км. Итоговые 200 м бежала детвора.

– Участники зарегистрированы в соответствии с возрас­том детей в трех категориях: 8 лет – в списках значится 21 семья, 10–11 лет – самая активная группа, здесь более 40 детей, и возрастная группа 12–13 лет – 25 участников. Но есть нюанс: детей может быть двое или трое, а значит, семья может выйти на старт не единожды, – объяснил судья национальной категории, инструктор дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Астаны Даулет Хамзин.

И таких желающих было немало! Конечно, в первую очередь папам было не так просто бежать второй, а то и третий раз.

– Но если ребенок хочет, почему не поддержать? – философски заметил отец, у которого активно разминались перед стартом разновозрастные дочка и сын.

По словам Даулета Хамзина, с каждым годом участников становится все больше. В том числе и потому, что ширится информационная поддержка, а регистрация перешла в онлайн-режим – так проще и удобнее и организаторам, и участникам. Что, однако, не отменяет скрупулезной проверки документов и своевременной их подачи. Плюсом стало и то, что сроки проведения сдвинулись: прежде соревнования проводились в октябре, и порой погода становилась причиной, по которой некоторые заявители в последний момент отказывались от участия.

Семья Александра Червякова и Анны Лебедевой приехала из Акколя. Вместе с четырьмя детьми. Правда, участвовали только двое – Арина и Степан. Но это пока.

– Это вторые наши подобные соревнования. В прошлом году бежали и ехали тем же составом, только в возрастных группах помладше. Взяли второе и третье места, даже повезло в лотерее! В этом году решили закрепить успех, – улыбается глава семейства.

Такие результаты неудивительны: Александр – мастер спорта международного класса по биат­лону, участник зимних Олимпийских игр 2006 и 2010 годов и семи чемпионатов мира. Вместе с супругой, естественно, тоже профессиональной спортсменкой, занимаются развитием детского лыжного спорта в Акколе. А всего в семье шестеро детей!

К слову, о лотерее: в этом году разыгрывалось 10 велосипедов. Согласитесь, неплохой бонус к возможным победным телевизорам за призовые места. А самые юные участники вне зависимости от очередности прибытия на финиш получили свои заслуженные медали.

#Астана #День семьи #OTBASY DUATLON #семейные соревнования

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