Главнокомандующий поздравил «Мисс Национальная гвардия-2024»

Фото: Нацгвардия РК

В предпраздничный день особо отличившимся военнослужащим женщинам Главкомата приказом министра внутренних дел и заместителя министра - Главнокомандующего Национальной гвардией были вручены нагрудные знаки, грамоты и ценные подарки, сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.

«В рядах Национальной гвардии сегодня служат почти две тысячи представителей прекрасной половины человечества. Женщины в погонах наравне с мужчинами выполняют воинский долг. Из них более двухсот проходят службу на офицерских должностях. Военнослужащие женщины сегодня несут боевую службу в караулах, узлах связи, задействованы в военно-медицинском, тыловом, бюджетно-финансовом обеспечении войск. Состоят в женсоветах, где решаются вопросы социального обеспечения личного состава, а также поддержки молодых семей военнослужащих», - говорится в сообщении.

Тем не менее, это не мешает военнослужащим-женщинам быть и оставаться украшением мужских коллективов, верными женами, любящими матерями и опорой для своих родных.

С теплыми словами благодарности женщинам обратился заместитель министра - Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

«Наравне с мужчинами вы сегодня выполняете весьма сложную и ответственную задачу во благо безопасности нашей Родины, создаете уют и здоровую атмосферу в воинских коллективах. За это вам огромное спасибо! В эти прекрасные весенние дни желаю вам крепкого здоровья, нежной красоты, женского счастья и радости! Дарите тепло, доброту и свет для наших сердец», – отметил в своем выступлении Еркин Ботаканов.

Военнослужащие-женщины были удостоены наград и поощрены памятными подарками от имени министра внутренних дел и заместителя министра - Главнокомандующего Национальной гвардией РК. Среди них и те, кого сегодня находится на заслуженном отдыхе.

В рамках мероприятия были награждены финалистки и победительница фотоконкурса «Мисс Национальная гвардия 2024». Данный фотоконкурс в войсках правопорядка проходит ежегодно. В нем участвовали 55 военнослужащих-женщин из всех региональных командований.

Дипломом III степени награждена специалист (делопроизводитель) отделения организационного и укомплектования штаба воинской части 6505 рядовой Макпал Абдылдаева, дипломом II степени - старший специалист (ответственный исполнитель) отделения кадров воинской части 6505 ефрейтор Гүлжан Жұмабекова.

Обладательницей диплома I степени и титула «Мисс Национальная гвардия 2024» стала старший специалист (бухгалтер) финансовой службы воинской части 5571 ефрейтор Карлыгаш Болусбаева.

«Я рада, что военнослужащие войск правопорядка так активно голосовали за меня. Хочу выразить свою благодарность за вашу поддержку и доверие. Отдельная благодарность Главнокомандующиему Национальной гвардией за проведение такого конкурса. Сегодняшний концерт был организован на высшем уровне. Поздравляю представителниц прекрасной половины человечества с Международным женским днём!» - сказала Карлыгаш Болусбаева.

Праздничный вечер завершился концертом.

