Государственная служба в Казах­стане была и остается одной из самых динамично развивающихся сфер. И это вполне объяснимо: система госуправления должна быть адекватна реалиям, в которых находятся страна и общество, уметь отвечать на современные вызовы, следить и следовать за трендами, многие из которых впоследствии становятся «новой нормой». Другими словами: мир меняется, и вместе с ним должна меняться госслужба.

В настоящий момент данная сфера в Казахстане переживает очередной этап обновления. Ключевые его принципы изложены в принятой в прошлом году Концепции развития государственной службы РК на 2024–2029 годы. В их числе – сервисность и клиентоориентированность. Это значит, что в центре деятельности госорганов и госслужащих должны всегда находиться интересы и потребности граждан, которые рассматриваются как клиенты, взаимодействующие с государством через получение от него различных услуг. В то же время речь идет о системном стремлении понять реальные нужды казахстанцев и позаботиться (также на системной основе) о том, чтобы они были удовлетворены.

В июне 2025 года Президентом была утверждена новая редакция Концепции развития государственного управления до 2030 года, которая также делает акцент на формировании эффективного, справедливого, прозрачного, клиентоориентированного и открытого государственного аппарата, оперативно реагирующего на запросы общества и работающего по принципу «слышащее государство».

Непосредственно для граждан клиенто­ориентированность означает, что взаимодействие с государством и получение от него услуг будет для них: максимально понятным и доступным (развитие электронных сервисов, четкие инструкции, минимум бюрократии); быстрым и предсказуемым (соблюдение сроков оказания услуг, возможность отслеживать статус заявок); прозрачным (обоснованность решений, возможность обжалования) и эффективным (госслужащий сам заинтересован в том, чтобы гражданин получил нужную ему услугу).

– Задачей государственных органов должно стать удовлетворение запросов граждан, в том числе обеспечение справедливости и безопасности. Реформы нацелены на системное повышение качества госуслуг: переход к проактивной модели работы, устранение барьеров и бюрократии, улучшение доступа к услугам, – поясняет начальник Центра частного законодательства Института парламентаризма РК Юлия Костяная. – Планируется расширение Реестра госуслуг и ежегодный общественный мониторинг их качества. Уже сегодня цифровая трансформация приносит заметные результаты: 93% населения Казахстана имеет доступ к порталу eGov, 90,8% госуслуг доступны через смартфоны, внедрены биометрическая идентификация и QR-подписи.

Активно развиваются порталы eGov, e-Өтініш (для обращений граждан), e-Address (адресная поддержка) и другие. Уже сейчас многие документы можно оформить онлайн без очередей и лишних визитов. В числе успешно реализованных цифровых решений: электронный военный билет, «европротокол» для ДТП без полиции, онлайн-зачисление в школы и детсады и так далее. Все это значительно сократило сроки и повысило прозрачность получения услуг. В 2025 году планируется перевести в проактивный формат еще 20 услуг и оптимизировать 35 сервисов.

Новая модель госслужбы требует обновления и кадровой политики. Служащие должны быть носителями и проводниками новых ценностей, заложенных в основу стратегии развития государства – справедливость, неукоснительное соблюдение принципа «Закон и Порядок», человекоцентричность. Работа в данном направлении идет сразу по нескольким трекам – это и привлечение на госслужбу новых кадров, и изменение подходов к подготовке госслужащих, и совершенствование законодательной базы.

Так, сейчас идет работа над новым проектом Закона РК «О государственной службе», который направлен на формирование новой ценностной основы госаппарата, в центре которой – патриотизм, профессионализм, клиентоориентированность и этичность.

Как отмечает Юлия Костяная, в числе ключевых новелл – закрепление института безупречной репутации, клиентоориентированной модели поведения и механизмов подготовки молодых кадров через образовательные гранты. Эти меры призваны повысить эффективность, прозрачность и доверие к госслужбе, минимизировать злоупотребления и привлечь в систему квалифицированных и мотивированных специалистов.

– Новый законопроект направлен на создание современной модели государственной службы: высокопрофессиональной, служащей интересам общества и отвечающей принципам меритократии, открытости и сервиса. Он предусматривает институциональные изменения – от кадровой модели до этических стандартов и механизмов карьерного роста, – отмечает она.

Вводятся также механизмы поддержки молодых кадров, в том числе через образовательные гранты и карьерную подготовку, а также инструменты горизонтального роста и гибкой ответственности.

Важнейшие проекты, нацеленные на повышение кадрового потенциала госслужбы, – это Президентский молодежный кад­ровый резерв (по итогам трех волн отбора туда вошли 400 человек, при этом около 80% из них уже получили госдолжности, в 2025 году стартовал четвертый набор резерва с отраслевым подходом), а также создание региональных кадровых резервов (с 2024 года созданы кадровые резервы на местах для акиматов и других ведомств).

– Образование и повышение квалификации госслужащих превращаются в платформу для формирования новой управленческой культуры, – обращает внимание эксперт. – Академия госуправления реализует практикоориентированные программы, включая цифровое госуправление и soft skills, стратегическое мышление и поведенческие науки. Специальные программы охватывают и сельских акимов, и будущих цифровых лидеров, обеспечивая рост кадрового потенциала.

Кроме того, Казахстан выступает пионером региона в интеграции ИИ в госуправление, и это также требует «прокачки» у госслужащих необходимых навыков. В 2025 году начато внедрение программы AI Qyzmet, которая стала первой в Центральной Азии учебной платформой для госслужащих по использованию ИИ. Запущенная ­МЦРИАП совместно с Агентством по госслужбе платформа охватывает ключевые сценарии применения ИИ.

– Таким образом, реформы в сфере госслужбы формируют современную, гибкую и ориентированную на граждан модель управления: законодательные новации обеспечивают баланс между кадровой дисциплиной и возможностями для профессионального роста, а цифровизация и развитие ИИ-компетенций закладывают основу для эффективного и открытого взаимодействия граждан и государства, – подчеркивает руководитель Центра частного законодательства Института парламентаризма РК.