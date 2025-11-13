В Послании народу Президент четко обозначил болевую точку: слабое развитие ветеринарии и фитопатологии серьезно сдерживает потенциал отечественного агропромышленного комплекса. А ведь это вопрос конкурентоспособности сельского хозяйства страны.

Высший колледж ветеринарии и биотехнологии при управлении образования Акмолинской облас­ти – один из ключевых центров подготовки ветеринаров не только для региона. Здесь обучают специалистов, от которых зависит будущее АПК.

В этом году одно из старейших учебных заведений области, открывшееся в 1948 году в селе Катарколь, отметило 77 лет со дня основания. По словам директора колледжа Айнуры Жансеитовой, за это время его окончили более 15 тыс. выпускников среднего звена. Обучают здесь специальностям «ветеринария», «производство молочной продукции», «сварочное дело», «зоотехния», «охотоведение и звероводство» и другим. Для теоретических и практических занятий имеется хорошая база: оснащенные учебные кабинеты, лаборатории, специализированные фермы.

С целью практической подготовки студентов колледж активно сотрудничает с ведущими сельхозпредприятиями, фермами, лабораториями и ветеринарными станциями. Это Акмолинский областной филиал республиканской ветеринарной лаборатории, ТОО «Агрофирма Родина», «Макинская птицефабрика», «Жаксылык Агро», КТ «Зенченко и Компания», управление ветеринарии Акмолинской области, ГНПП «Бурабай» и другие.

Безусловно, учебное заведение продолжает вносить вклад в развитие отрасли ветеринарии, причем не только своего региона. За все время катаркольский колледж выпустил свыше 4 тыс. специалис­тов. Сегодня в его стенах более 200 студентов осваивают жизненно важные для села специальности.

Обучающий процесс в колледже выстроен так, что будущие ветеринары не просто получают знания, а применяют их на деле: ухаживают за животными на учебной ферме, участвуют в диагностике и лечении домашних питомцев в ветеринарном кабинете, открывшемся при учебном заведении в декабре 2024 года. Проходят практику на предприятиях, с которыми заключен меморандум.

Заведующий учебными фермами Вадим Бутаков показал животноводческую ферму колледжа – учебную площадку, где содержится крупный и мелкий рогатый скот. Здесь студенты осваи­вают основы ухода за животными, учатся составлять полноценный рацион кормления, проводить осмотры, профилактику заболеваний, вести наблюдение за состоянием животных. То есть практически каждый день – это новый опыт, формирующий нас­тоящего профессионала.

В 2024 году часть студентов, причем не только ветеринары и зоотехники, стала участниками научно-исследовательского проекта, создав под опекой преподавателей перепелиную мини-ферму. Вложив минимальные средства, оборудовали инкубатор, приобрели 70 яиц, вывели первых перепелов. Сейчас на мини-ферме 200 перепелов, из которых 110 несушек. Ребята наблюдают за жизнью пернатых, по очереди дежурят на ферме, дополнительно привлекают зоотехников для совершенствования кормовой базы. Профосмотр, назначения препаратов при необходимости будущие ветеринары выполняют сами. Перепелиные яйца реализуют населению, покупают их и отдыхающие.

А с прошлого года в учебном заведении заработал ветеринарный кабинет – еще одна площадка, где внедряются современные методы обучения. Студенты также под руководством преподавателей оказывают ветеринарные услуги за символическую плату домашним животным. Они делают груминг (стрижку), дегельминтизацию, стерилизацию, УЗИ-диагностику и другие манипуляции в оборудованных секциях кабинета. Параллельно учебе участвуют в клиническом осмотре животных, выполняют простые операции.

Еще одним важным этапом в развитии колледжа стало внед­рение программы прикладного бакалавриата по специальности «ветеринария». Учебное заведение теперь предоставляет возможность студентам получить более высокий уровень диплома. Так, по окончании курса прикладного бакалавриата выпускники могут, согласно договоренности, поступить по своей специальности на третий курс Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина.

Многие выпускники уже воспользовались возможностью получить таким образом высшее образование. Береке Базаркенов из села Жаксы окончил колледж в прошлом году. Сегодня он студент первой ступени прикладного бакалавриата. Уже через 10 месяцев Береке сможет поступить в столичный вуз на сокращенную форму обучения. А практику в рамках прикладного бакалавриа­та Береке пройдет дома, на ветеринарной станции села Жаксы. По словам парня, по окончании университета он будет работать по специальности на малой родине. Ему хорошо известно, как не хватает специалистов их профиля в сельской местности.

Анна Лампига из Атбасара в этом году окончила колледж дис­танционно и сразу поступила на курс прикладного бакалавриата, чтобы также получить высшее образование. Она мечтает открыть первый ветеринарный кабинет в родном городе по лечению и оказанию услуг домашним животным – кошкам и собакам. Спрос на эти услуги растет, говорит Анна.

Руководство колледжа, отмечает Айнура Жансеитова, внимательно отслеживает судьбу своих выпускников. Здесь убеждены – выбор профессии должен быть осознанным. Для этого выстроили целенаправленную профориентационную работу, охватывающую не только школьников – будущих абитуриентов, но и самих студентов. Для последних проводятся ярмарки вакансий среди работодателей, экскурсии на предприятия социальных партнеров.

Участвуют учащиеся и в региональных чемпионатах WorldSkills и AgroSkills, в научно-практи­ческих конференциях, конкурсах профессионального мастерства, выставках и форумах. Самое важное, колледж давно и активно сотрудничает с региональными хозяйствами, агропредприятия­ми. Благодаря целевому обу­чению по заявкам самих социальных партнеров выпускники учебного заведения приходят на рабочие места подготовленными под конкретные задачи работодателя. Эта кропотливая работа дает свои плоды: трудоустройство 45 выпускников отделения «Ветеринария» в 2024 году составило 88%. Причем 25 человек работают в сельской местности.

В нынешнем году дипломы получил 71 человек, трудоустройст­во составило 90%. Из них, по данным колледжа, 37 работают сегодня в селе.

Тем не менее нехватка ветеринаров в Акмолинской области продолжает оставаться насущной проблемой. По словам руководителя областного управления ветеринарии Талгата Жунусова, в районных и городских ветеринарных станциях 472 штатные единицы ветеринаров. Работают 377 специалистов, то есть дефицит составляет 23%. Кадровый вопрос полностью решен лишь в Кокшетау и Сандыктауском районе.

Поэтому в регионе ведут работу по привлечению иногородних специалистов, в том числе выпускников профильных вузов и колледжей. Однако если за 2023–2024 годы в штат ветстанций был принят 41 молодой специалист, то в 2025 году – лишь девять.

Пытаются заинтересовать молодежь повышением заработной платы. В 2024 году оклады ветеринаров увеличили на 30%. Среднюю зарплату ветеринаров в области планируют поднять на 50%, доведя ее до 300–350 тыс. тенге.

Кроме того, с инициативой поддержки сельских специалис­тов, в том числе и ветеринаров, выступили депутаты областного маслихата. Они предложили наряду с учителями выделять средства из бюджета на оплату коммунальных услуг и топлива медработникам, специалистам социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности.