Мандат доверия

Прошедший 2025 год стал для Казахстана знаковым: ВВП страны преодолел историческую отметку в 300 млрд долларов. Однако для госаппарата этот успех стал не поводом для самоуспокоения, а вызовом. Чтобы удержать темпы роста в 2026-м, старые методы ручного управления уже не подходят.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что в стране нужна сервисная модель государственного управления, а госслужащие должны быть не контролерами, а помощниками для граждан и бизнеса. Бюрократия должна уступить место цифровому прагматизму.

В Казахстане этот тезис обретает конкретную форму. Внедрение концепции Invisible Government («Невидимое государство») поз­волило автоматизировать более 95% госуслуг, освободив тысячи сотрудников для решения более сложных аналитических задач. Это не просто отсутствие очередей в ЦОНах, это радикальное изменение архитектуры госуправления. Если раньше госорганы работали по запросу (reactive), то сегодня они работают на опережение (proactive).

Долгое время главной преградой был «заявительный характер» госуслуг. Гражданин должен был сам узнать о своем праве, собрать документы и доказать это право государству. В 2026 году внедрена архитектура Event-Driven Services. Это когда информационные системы министерств интегрированы в единую «шину» данных. Как только в одной системе фиксируется событие (например, регист­рация договора купли-продажи оборудования бизнесменом), связанные системы (налоговая, таможенная, статистика) автоматически подстраивают профиль налогоплательщика, предлагают соответствующие льготы или уведомляют о необходимости сдачи упрощенной отчетности.

Достижение планки в 95% автоматизации также стало возможным благодаря внедрению Smart Data Ukimet 2.0. Это поз­волило оцифровать «тяжелые» услуги, которые раньше требовали коллегиальных решений. Например, в сфере земельных отношений отвод участков и изменение целевого назначения в индустриаль­ных зонах теперь происходит через алгоритмический анализ генпланов и мощностей коммунальных сетей, исключая комиссии и «субъективные оценки». В сфере архитектурного контроля экспертиза проектов низкой и средней сложности передана ИИ-ассистентам, что сократило сроки согласования с месяцев до нескольких дней.

При этом автоматизация рутины высвободила тысячи сотрудников. Но это не привело к «кризису занятости» в госаппарате. Напротив, возник дефицит специалистов нового типа – data-аналитиков.

Система отбора на госслужбу полностью перешла на платформу E-kyzmet, исключив влияние человеческого фактора при найме. Это позволило привлечь в регионы молодых специалистов с международным образованием и опытом работы в реальном секторе.

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в одном из недавних выступлений отметил: «Мы завершили обучение более 50 тысяч госслужащих работе с генеративным ИИ. Теперь это не просто модный тренд, а обязательный навык. Чиновник, не умеющий работать с данными, становится неэффективным звеном в цепочке госуправления».

Для госслужащего 2026 года рабочее место трансформировалось: работа идет в аналитических панелях, где служащие видят не отдельные жалобы, а «тепловые карты» проблем. Срабатывает интеллектуальный фильтр. Чиновник больше не проверяет правильность заполнения анкет. Его задача – модерировать исключения, которые ИИ пометил как «спорные». Таким образом, экономия времени граждан и бизнеса от внедрения Invisible Government в 2026 году оценивается экспертами в 1,2% ВВП.

От карательных мер к партнерству

В 2026 году Налоговый кодекс перестал быть просто сводом правил по сбору средств в бюджет. Он превратился в инструмент экономического развития. Для сотрудников департаментов государственных доходов (ДГД) и управлений предпринимательства в акиматах это обернулось радикальной сменой KPI. Главным новшеством стало внедрение сервисной модели администрирования. Если раньше успех налогового инспектора измерялся объемом доначисленных налогов и выписанных штрафов, то сегодня главный показатель – рост налоговой базы за счет легализации бизнеса.

Второе нововведение – интеллектуальный контроль Risk Management System 2.0. В 2026 году налоговые проверки стали точечными и практически полностью автоматизированными. Система управления рисками на базе ИИ анализирует транзакции в реальном времени. Для госслужащих на местах это означает конец эпохи «хождения по объектам». Вместо этого – работа с цифровыми уведомлениями. Если система видит отклонение, инспектор сначала отправляет консультативное разъяснение, а не постановление о проверке. И лишь после этого принимает меры, если меры не принял сам предприниматель. Это в свою очередь положительно сказывается на уровне коррупции.

Новый кодекс наделил местные власти большей гибкостью. В 2026 году акиматы получили право предлагать дополнительные налоговые преференции для проектов, соответствующих региональной специализации. Например, глубокая переработка зерна в Северо-Казахстанской области или IT-услуги в Алматы. Госслужащий теперь выступает как инвестиционный менеджер. Он помогает бизнесу заключить соглашение, которое фиксирует налоговые ставки на 10 лет в обмен на создание рабочих мест.

Министр финансов Мади Такиев в своем обращении к сотрудникам ведомства в начале 2026 года подчеркнул, что задача налоговых инспекторов сегодня – быть консультантами. Для госслужащих на местах это стало серьезным экзаменом. Профессионалом теперь считается тот, кто обеспечил рост малого бизнеса в своем районе на 15–20% за год. Это требует от чиновника знаний в области финансового анализа, права и даже психологии переговоров.

Реформа 2026 года превратила налоговую систему в «социальный контракт». Государство дает простоту и предсказуемость, а бизнес – выход из тени. Госслужащий в этой схеме – главный модератор и гарант того, что этот контракт соблюдается обеими сторонами.

От Smart City к Smart Region

Цифровая трансформация 2026 года перестала быть прерогативой только столицы и мегаполисов. Сегодня концепция Smart City масштабируется до уровня Smart Region, объединяя экономические и инфраструктурные данные целых областей.

Астана и Алматы в данном случае – это инфраструктурный фундамент. В начале 2026 года в двух крупнейших городах страны введены в эксплуатацию новые центры обработки данных (ЦОД) суммарной мощностью 12,9 МВт. Это «цифровое сердце» страны, которое позволяет государственным органам обрабатывать колоссальные массивы данных для управления городским трафиком, общественной безопасностью и коммунальными сетями в режиме реального времени.

Эта практика постепенно приходит и в регионы. Так, Костанайская область стала одной из пилотных площадок по внед­рению систем искусственного интеллекта в госуправлении. По итогам 2025 года здесь была запущена программа «Апгрейд области до версии 2.0», где планирование социально-экономического развития теперь занимает дни вместо месяцев благодаря алгоритмам прогнозирования.

Инновационный город Алатау. Этот амбициозный проект в Алматинской области развивается как полноценный умный город с привлечением сингапурских инвестиций. В 2026-м он станет хабом для тестирования новых регуляторных моделей в рамках Digital Code.

В области Абай проекты «Умный город» внедряются поэтапно, фокусируясь на прозрачнос­ти распределения ресурсов. В облас­ти Жетысу запускаются малые индустриальные зоны, чье управление и мониторинг полностью интегрированы с цифровыми платформами для инвесторов.

Премьер-министр Олжас Бектенов в январе на заседании Правительства подчеркнул: «Каждый гражданин должен почувствовать практический эффект от цифровизации. Наша цель – не отчеты об автоматизации, а реальное упрощение жизни людей и условий для бизнеса во всех двадцати регионах страны».

Чтобы региональные чиновники могли эффективно использовать новые инструменты, на базе Академии государственного управления стартовала программа AI Governance 500. Она направлена на подготовку руководителей нового звена, способных масштабировать решения на основе ИИ в регионах.

Ключевой вывод для госслужащего: в 2026 году региональная политика – это не просто распределение бюджета, а грамотное управление цифровым активом региона для привлечения инвес­тиций и повышения качества жизни населения.