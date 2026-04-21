Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии

Рынок труда нуждается в специалистах

Документ из 119 страниц стал итогом почти двухлетней работы проектного офиса «Мамандығым-болашағым». Как рассказала заместитель председателя правления – проректор по стратегическому развитию и международному сотрудничеству Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Ирина Ровнякова, первое, за что взялась рабочая группа, – это анализ ситуации в пяти основных экономических сферах области: металлургии, сельском хозяйстве, энергетике, туризме, образовании. Эксперты опросили работодателей и население, пообщались с топ-менеджерами компаний, провели онлайн-диагностику примерно 4,5 тыс. девятиклассников.

Были выявлены долгосрочные тренды и смоделированы образы отраслей в будущем. Так, острый кадровый голод уже сегодня испытывают здравоохранение и энергетика, заметна нехватка специалистов в машиностроении, приборостроении, геологии, горно-металлургической отрасли, обрабатывающей промышленности, строительстве, образовании. При этом, как показал опрос школьников, только треть выпускников 9-го класса (примерно 1,5 тыс. учеников) поступает в колледж, 76 подростков ответили, что после школы не хотят учиться, пойдут работать или в армию. Львиная доля (почти 2,3 тыс. ребят) заявили о планах после 11-го класса учиться в университете.

– Компании внедряют цифровые сис­темы, искусственный интеллект, автоматизируют процессы, – пояснила Ирина Владимировна. – Технологии меняют саму профессиональную среду, причем быстро. Ряд профессий может исчезнуть уже к 2030–2032 годам. Работодатели практически сразу разбирают выпускников профильных колледжей и вузов. Всем необходимы специалис­ты со знанием IT, но при этом сис­тема подготовки, к сожалению, пока отстает. До сих пор преоб­ладает предметно-информацион­ная модель обучения, хромают и фундаментальные знания, и производственная практика.

По прогнозу регионального офиса «Мамандығым-болашағым», в ближайшие пять-десять лет на востоке страны вырастут новые предприятия, в том числе по добыче и переработке редких и редкоземельных металлов. В соответствии с Экологическим кодексом в их основе будут лежать наилучшие и зеленые технологии. Еще лет пять-шесть – и ни в старых, ни тем более в новых литейных цехах не останется металлургов в традиционном представлении – орудующих у доменных печей. Кроме того, вчерашним днем становятся специальности, связанные с работой на станках в прежнем понимании, – на комбинатах их все чаще заменяют роботами и автоматизированными линиями.

Работодатели уже запрашивают специалистов новой формации: нужны инженеры водородного восстановления железа, специалисты ИИ, VR-разработчики, инженеры по робототехнике, био­информатике. Еще четыре профессии переживают заметный апгрейд: геолог становится геологом с компетенциями цифровых технологий, слесарь – механиком по цифровому обслуживанию оборудования, плавильщик – оператором электродуговых печей и автоматизированных плавильных систем, металлург – экометаллургом.

Похожая трансформация происходит в сфере энергетики. Как отметил директор восточноказахстанского подразделения АО «ОЭСК» Ерболат Алпиев, компания испытывает голод на весь эксплуатационный состав – от электромонтеров до водителей спецтехники, и в ближайшем будущем этот перечень пополнят еще айтишники.

– Энергетике региона нужны специалисты нового поколения: специалисты по цифровым подстанциям и автоматизированным диспетчерским комплексам, – уточнил руководитель. – Мы ждем, что система профобразования подготовит также инженеров по интеграции возобновляемых источников энергии плюс профильных экологов, разбираю­щихся в углеродном регулировании. В ближайшее время станут востребованы специалисты по смарт-энергетике и управлению сетями, операторы дронов по обслуживанию и экс­плуатации воздушных линий.

Любопытным выглядит региональный кадровый срез в сельском хозяйстве. В числе выделенных экспертами направлений – аквакультура, глубокая переработка сельхозпродукции, водосберегающие технологии, а также органические хозяйства, в первую очередь – пасеки. Фермерские хозяйства уже сегодня охотятся за специалистами со знаниями агрономии и IT, за инженерами, разбирающимися в умной сельхозтехнике. И просят кадры по абсолютно новым профессиям, например агронома-экономиста, оператора-навигатора сельхозтехники, учетчика со знанием автоматизированных систем.

Важно больше информировать

– Автоматизация бьет по рутинным профессиям, – подчерк­нула проректор ВКУ. – Даже в сельском хозяйстве с его традиционной консервативностью теперь вместо зоотехника и скотника нужны IT-специалисты и инженеры по механизации. Исчезают те виды работ, которые легко управляются программным обеспечением, умными системами и сводят к минимуму участие человека.

Всего по пяти экономическим профилям региона в карту внесены 49 новых, 29 трансформирующихся и 24 исчезающие профессии. Если учесть другие отрасли хозяйства, например строительство или лес­ную промышленность, можно понять, что перечень намного шире.

Голод на современных специалистов в проектном офисе предложили снижать системной профориентационной работой. Управлению и отделам образования рекомендовано активнее проводить для подростков фес­тивали профессий, выездные сессии в районных школах, квесты, викторины. Для старшеклассников – экскурсии на производства, в научные и учебные лаборатории. Колледжам и вузам рекомендовано чаще приходить в классы, консультировать выпускников, участвовать в родительских собраниях, рассказывать о перспективах трудоустройства…

– Профессиональная среда меняется даже в сфере туризма, где на первый взгляд вообще сложно представить что-то новое, – отметила Ирина Ровнякова. – По прогнозу, в ближайшие годы эта отрасль в регионе перейдет из набора разрозненных точек интереса в экологически ориентированную цифровую систему. Главы турагентств уже говорят, что им нужны не регистраторы в гостинице или традиционные экскурсоводы, а менеджеры по устойчивому туризму, дизайнеры цифровых маршрутов, продюсеры туристического контента, кураторы этнокультурных марш­рутов. Сейчас востребованы специалисты по обслуживанию смарт-отелей и медиа­креаторы турмаршрутов. Цифровое будущее наступает прямо сейчас, общество должно быть к этому готово.

На днях заместитель Премьер-минист­ра – министр культуры и информации Аида Балаева поделилась показательной цифрой: в стране планируется закрыть более 700 образовательных программ, в том числе 503 программы в 78 вузах – для устранения избыточности, еще 235 программ по 26 направлениям – для ликвидации фрагментации. «Сохраняется излишний академизм без исследовательской базы, разрыв между теорией и реальной прак­тикой, – отметила заместитель Премьер-министра. – Это не частные проблемы вузов, а сигнал о необходимости системного решения».

В ВКУ им. С. Аманжолова привели свою статистику: в прошлом году в вузе прекратили работу 13 образовательных программ, в этом – приостановили набор по 25, планируется закрыть еще 13.

– Наша задача – не выдача дип­ломов, а подготовка специалис­тов, чьи знания соответствуют требованиям работодателей, – заключила проректор. – Поэтому в вузах пересматривают программы и вместо устаревших направлений открывают специальности, связанные с цифровыми технологиями, ориентированные на практику.