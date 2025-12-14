– Алтай Суиндыкович, чему на занятиях обучают акимов?

– Начну с того, что вопрос, касающийся повышения компетенции руководителей сельских округов, возник не на пустом месте. За пять лет в республике было избрано 2 334 акима сельских округов, и только треть из них имеет опыт работы на государственной службе.

Около 1 500 новоизбранных акимов подобным опытом не обладают, вследствие чего возникла необходимость дать им нужные знания. В феврале 2025 года сразу в 17 регионах республики стартовало обучение в рамках проекта «Школа акимов», который был инициирован Главой государства и осуществляется партией «Amanat».

Параллельно был открыт Проектный офис Правительства по региональной политике, который курирует данный проект. Он занимается также консалтинговым сопровождением экономических программ развития районов и сельских округов.

Учебный курс посвящен вопросам законодательства и госуправления, а также экономическому развитию сельских территорий. Основной акцент делается на практические навыки: маркетинговые исследования, определение товарной массы личных подсобных хозяйств, методику создания кооперативов, переработку и сбыт сельхозпродукции.

По окончании курса каждый аким должен разработать программу экономического развития своего сельского округа и защитить ее перед экспертами. По результатам обучения планируется создать свыше 300 кооперативных объек­тов, объединяющих личные подсобные хозяйства на уровне села.

– От того, как меняется положение дел в сельских округах, зависят миграционные настроения людей. Что делается партией для того, чтобы снизить динамику сельской миграции и ослабить нагрузку на социальную инфраструктуру городов?

– Президент страны в своем нынешнем Послании народу высказался о вопросах внутренней миграции, в частности о ситуации в Астане, где колоссальные денежные вливания в строительство новых объектов инфраструктуры не поспевают за потоком людей, переезжающих сюда из регионов. Глава государства поручил принять решения, нап­равленные на создание рядом с каждым крупным городом альтернативного центра социального и экономического притяжения.

По словам Касым-Жомарта Токаева, следует внедрить принцип «деньги идут за гражданами» и перераспределить финансирование социальных обязательств регионов.

Проблема внутренней миграции населения, а если быть точнее, урбанизации, сегодня одна из самых актуальных для нашего государства. За последнее десятилетие в Казахстане доля городского населения выросла с 57,1 до 63,5 процента.

Что касается социально-экономического положения сельских территорий, то проведенный анализ показал: уровень обеспеченности благами цивилизации в городах составлял 87 процентов, в селах – 55,3 процента. В этой связи были приняты меры по повышению уровня инфраструктурной обеспеченности последних. Согласно плану, к началу 2026 года этот показатель в селах должен составить 66,6 процента.

– На форуме сельских акимов Президентом были озвучены поручения и инициативы, призванные расширить полномочия руководителей сельских округов. Какие еще меры будут приняты государством в этом направлении?

– Вместе с расширением функций необходимо, думается, и финансово поддержать сельских акимов. Мы можем возложить на них много дополнительных обязанностей, но смогут ли они их исполнять, особенно при скудном сельском бюджете?

Что касается мер по улучшению положения сельских территорий, то вышел ряд акимов с инициативой оставлять часть налоговых поступлений на четвертом уровне бюджета, и Глава государства поддержал эту идею, поручив Правительству всесторонне ее изучить.

Предстоит большая работа в этом направлении, и, вероятно, она будет сконцентрирована на реформе налогово-бюджетного законодательства, которая в настоящее время проводится. На сегодняшний день уже переданы на четвертый уровень бюджета 25 видов налогов и платежей, и, как стало известно после форума, к уже существующим добавятся еще несколько.

Глава государства в своем выступлении упомянул о налоге на добычу общерас­пространенных полезных ископае­мых и зачислении определенной доли имущественного и индивидуального подоходного налогов юридических лиц в бюджеты четвертого уровня через дополнительные трансферты.

Дополнительный драйвер экономического развития – программа «Ауыл аманаты», которая уже показала свою эффективность: за два года благодаря ей создано около 20 тысяч рабочих мест. До 2029 года на ее осуществление будет выделено до 600 миллиардов тенге.

В целом сам запуск «Ауыл аманаты» следует рассматривать как хороший показатель того, что государство заботится о развитии села.