Главный санврач осужден за взятку

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента вынесен приговор руководителю городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Абдиманапу Тулебаеву.

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Он признан виновным в получении взятки, а также в организации коррупционной схемы, связанной с трудоустройством. Из материалов дела следует, что руководитель вместе с подчиненными собирался продать должность ведущего специалиста районного управления департамента. За содействие у потенциального кандидата запросили 600 тыс. тенге.

Главный санитарный врач признан виновным и осужден на лишение свободы сроком на шесть лет. Он единственный по этому делу, кто отправится отбывать наказание в колонию. На других фигурантов дела, включая взяткодателя, наложены штрафы. Так, руководитель службы управления персоналом департамента Г. Турсынбаева должна выплатить 21 млн тенге, руководитель шымкентского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте С. Махатова – 9 млн тенге, взяткодатель С. Аширбаева – 12 млн тенге. Все они признаны виновными в получении и посредничестве при получении и даче взятки. Кроме штрафов все получили пожизненный запрет занимать должности на государственной службе.

Приговор еще не вступил в законную силу, и стороны могут обжаловать решение суда.

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