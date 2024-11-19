Главный санврач осужден за взятку

Он признан виновным в получении взятки, а также в организации коррупционной схемы, связанной с трудоустройством. Из материалов дела следует, что руководитель вместе с подчиненными собирался продать должность ведущего специалиста районного управления департамента. За содействие у потенциального кандидата запросили 600 тыс. тенге.

Главный санитарный врач признан виновным и осужден на лишение свободы сроком на шесть лет. Он единственный по этому делу, кто отправится отбывать наказание в колонию. На других фигурантов дела, включая взяткодателя, наложены штрафы. Так, руководитель службы управления персоналом департамента Г. Турсынбаева должна выплатить 21 млн тенге, руководитель шымкентского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте С. Махатова – 9 млн тенге, взяткодатель С. Аширбаева – 12 млн тенге. Все они признаны виновными в получении и посредничестве при получении и даче взятки. Кроме штрафов все получили пожизненный запрет занимать должности на государственной службе.

Приговор еще не вступил в законную силу, и стороны могут обжаловать решение суда.