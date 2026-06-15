Главреду КазТАГ изменили меру пресечения на содержание под стражей за нарушение условий домашнего ареста

Суд

В Алмалинском районном суде города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении А.Касенова, А.Матаева и других лиц.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе судебного заседания государственным обвинителем было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения подсудимому А.Касенову с домашнего ареста на содержание под стражей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на .

Постановлением суда от 24 декабря 2025 года в отношении А.Касенова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом использования социальных сетей и сети Интернет, получения и отправления любой корреспонденции, а также ведения переговоров и переписки с использованием любых средств связи, в том числе сети Интернет, мобильной связи и городского телефона.

Кроме того, постановлением суда от 5 июня 2026 года при принятии уголовного дела к производству и назначении главного судебного разбирательства ранее избранная мера пресечения была оставлена без изменения.

"Вместе с тем, А.Касенов 2 июня 2026 года разместил на странице СМИ личное видеообращение относительно рассматриваемого уголовного дела, чем нарушил условия домашнего ареста. Также 15 июня 2026 года в интернет-ресурсах им было опубликовано еще одно личное видеообращение, касающееся медиации по уголовному делу.

Помимо этого, А.Касенов, будучи надлежащим образом извещенным о начале главного судебного разбирательства, назначенного на 10:00 часов 11 июня 2026 года, в судебное заседание не явился, чем нарушил возложенную на него обязанность явки в суд по первому вызову", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Алматы соттары" в Facebook.

Выслушав мнения участников процесса и исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства государственного обвинителя.

Постановлением суда мера пресечения в отношении А.Касенова изменена с домашнего ареста на содержание под стражей.

Следующее судебное заседание назначено на 22 июня в 10:00 часов.

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