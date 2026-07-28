Многомиллионное хищение на станции скорой помощи в Астане: суд вынес приговор

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В суде рассмотрели уголовное дело, расследованное Управлением досудебного расследования прокуратуры Астаны по материалам прокурорской проверки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

Было установлено, что в период с 2020 по 2023 годы бывший директор станции скорой медицинской помощи совместно с бывшим руководителем транспортного отдела и бывшим главным механиком, одновременно исполнявшим обязанности заведующего складом организовали хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт и обслуживание санитарного автотранспорта. В результате число машин снизилось со 149 до 32 .

Общий ущерб, причиненный государству, превысил 700 млн тенге. Из них свыше 440 млн тенге взыскано по приговору суда, еще более 300 млн тенге, затраченных на оплату услуг такси, подлежат взысканию в порядке гражданского судопроизводства.

«По приговору суда все лица признаны виновными по пункту 2) части 4 статьи 189 УК РК и осуждены к реальному лишению свободы на срок 9 и 8 лет. Кроме того, каждому назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.

Ранее аким столицы Женис Касымбек сообщил о решении проблем в работе станции скорой медпомощи.