Многомиллионное хищение на станции скорой помощи в Астане: суд вынес приговор

Суд
Дана Аменова
специальный корреспондент

Общий ущерб, причиненный государству, превысил 700 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В суде рассмотрели уголовное дело, расследованное Управлением досудебного расследования прокуратуры Астаны по материалам прокурорской проверки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

Было установлено, что в период с 2020 по 2023 годы бывший директор станции скорой медицинской помощи совместно с бывшим руководителем транспортного отдела и бывшим главным механиком, одновременно исполнявшим обязанности заведующего складом организовали хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт и обслуживание санитарного автотранспорта. В результате число машин снизилось со 149 до 32.

Общий ущерб, причиненный государству, превысил 700 млн тенге. Из них свыше 440 млн тенге взыскано по приговору суда, еще более 300 млн тенге, затраченных на оплату услуг такси, подлежат взысканию в порядке гражданского судопроизводства.

«По приговору суда все лица признаны виновными по пункту 2) части 4 статьи 189 УК РК и осуждены к реальному лишению свободы на срок 9 и 8 лет. Кроме того, каждому назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора», – проинформировали в надзорном органе. 

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.

Ранее аким столицы Женис Касымбек сообщил о решении проблем в работе станции скорой медпомощи. 

#Астана #суд #хищение #скорая помощь

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