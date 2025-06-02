Чиновника признали виновным в хищении и взяточничестве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом района Әлихан Бөкейхан г.Караганды оглашен приговор в отношении руководителя департамента государственного имущества и приватизации по Карагандинской области Хамзина Д. и руководителя отдела финансового обеспечения этого же департамента К.Кашкынбаева, сообщает Kazpravda.kz

По данным Антикора, Хамзин признан виновным в получении взятки в размере 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ по текущему ремонту здания департамента казначейства.

Кроме того, он уличен в хищении в группе с Кашкынбаевым 2,5 млн тенге путем фиктивного трудоустройства в департамент аффилированных с ними лиц.

Хамзину и Кашкынбаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 55 млн тенге и 25,4 млн тенге соответственно.

Также, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.