Чиновника признали виновным в хищении и взяточничестве
Судом района Әлихан Бөкейхан г.Караганды оглашен приговор в отношении руководителя департамента государственного имущества и приватизации по Карагандинской области Хамзина Д. и руководителя отдела финансового обеспечения этого же департамента К.Кашкынбаева, сообщает Kazpravda.kz
По данным Антикора, Хамзин признан виновным в получении взятки в размере 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ по текущему ремонту здания департамента казначейства.
Кроме того, он уличен в хищении в группе с Кашкынбаевым 2,5 млн тенге путем фиктивного трудоустройства в департамент аффилированных с ними лиц.
Хамзину и Кашкынбаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 55 млн тенге и 25,4 млн тенге соответственно.
Также, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт в законную силу не вступил.