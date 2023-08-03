Главу детского центра наказали за нарушения по взысканию алиментов

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Прокуратурой Бородулихинского района области Абай проведен анализ соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в детском центре, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что выявлены факты ненадлежащего выполнения руководителем центра своих обязанностей по взысканию задолженности по алиментным платежам в пользу воспитанников центра.

"Установлено 14 фактов неуплаты алиментов на сумму 30 млн тенге. По 5 фактам прокуратурой начаты досудебные расследования по ст.139 УК РК. На сегодня 2 неплательщика уже осуждены", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате данной работы должники выплатили уже более 1-го млн тенге. Также по акту надзора к ответственности привлечен руководитель детского центра.