Главу сельхозкооператива осудили за хищение субсидий в Туркестанской области

Дана Аменова
специальный корреспондент

На банковский счет кооператива из госбюджета были перечислены субсидии в размере 24 700 000 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Арысского района по результатам проверки в агропромышленной сфере установила факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган 

В частности, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива в апреле 2021 года организовала внесение в информационную систему заведомо ложных сведений о якобы аренде кооперативом более 2 тысяч голов маточного крупного рогатого скота, а также 120 племенных быков для проведения селекционной работы.

Соответственно на банковский счет кооператива из государственного бюджета были перечислены субсидии в размере 24,7 млн тенге.

Однако фактически селекционные работы проводились лишь по 18 племенным быкам и 450 головам маточного поголовья, в связи с чем сумма незаконно полученных субсидий составила 20,2 млн тенге тенге.

«По приговору суда от 20 февраля 2026 года председатель сельскохозяйственного производственного кооператива признана виновной по указанной статье и ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также лишение права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на пять лет. Незаконно полученные деньги в полном объёме взысканы и возвращены в доход государства», – сказано в информации.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу. 

#Туркестанская область #прокуратура #субсидии #глава #сельхозкооператив

