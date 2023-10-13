Главу управления культуры Шымкента подозревают в получении взятки от подчиненного

Руководитель управления изобличен в коррупции в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по противодействию коррупции

Фото: пресс-служба антикоррупционной службы РК

Антикоррупционная служба по Шымкенту пресекла противоправную деятельность руководителя управления культуры, развития языков и архивов города.

«Он подозревается в получении взятки в 1 млн тенге от подчиненного за продление его трудового договора и общее покровительство по службе.

Досудебное расследование продолжается», – отметили в Антикоре.

Иная информация, согласно статье 201 УПК, в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба начала расследование в отношении руководителя управления культуры, развития языков и архивов Шымкента.