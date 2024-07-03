Главы Казахстана и Китая торжественно запустили ряд проектов

Международное сотрудничество, Политика, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии открытия ряда объектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Участникам мероприятия продемонстрировали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого Шелкового пути, по завершении которого президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов.

Президенты также торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане. Открытие данных центров знаменует новый этап в развитии гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Центры станут площадками для проведения различных культурных мероприятий, выставок, лекций и мастер-классов, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух дружественных стран.

Особым событием также стало открытие Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином филиала Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана.

Сотрудничество казахстанского и китайского вузов предоставит студентам уникальные возможности для обучения и профессионального роста, будет способствовать развитию языковых навыков, межкультурной коммуникации и научных исследований.

Как ожидается, успешная реализация данных проектов станет важным шагом на пути активизации культурных и образовательных обменов, а также развития политических и экономических отношений между двумя странами.

#казахстан #Токаев #Китай #Образование

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