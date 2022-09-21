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Глаз да глаз
Наталья Денисова

В Кызылординской области увеличат число камер цифрового видеонаблюдения для усиления безопасности населения.

– Установка новейших видеокамер, обладающих цифровым потенциалом, позволит отслеживать движение транспорта, обеспечить безопасность населения и предотвращать правонарушения, – рассказали в акима­те Кызылординской области.

Сейчас в регионе установлено 10 777 камер видеонаблюдения, из них 3 558 подключены к центру оперативного управления областного департамента полиции. Но национальным проектом по цифровизации предусмотрено до 2025 года увеличить число видеокамер в регионе еще на 1 400 единиц. А в текущем году планируется установить 500.

Аким области Нурлыбек Налибаев встретился с представителями ряда цифровых компаний и обсудил вопрос оснащения Кызылорды камерами видеонаб­людения. В совещании приняли участие секретарь областного маслихата Наурызбай Байкадамов, заместители акима области, начальник областного департамен­та полиции Мухтар Кожабаев, аким города Кызылорды Асыл­бек Шаменов и руководители областных управлений.

Вниманию присутствовавших компании Arcan Security Solutions, SATELIT-A и «Көркем Телеком» презентовали свои проекты и высказали предложения по установке видеокамер, которые сделают территорию города Кызыл­орды еще более безопасной. Так, после внедрения в практику проекта «Сергек» в ряде регионов страны значительно снизилось коли­чество транспортных происшест­вий и других преступлений. А вот предложенная система «Мобильный комплекс» может регистрировать преступления и фиксировать данные на участках даже без доступа к Интернету.

Аким области подчеркнул, что все проекты должны быть дифференцированы, следует учитывать эффективность и высокое качество.

– Мы относимся к этим проек­там не как к бизнесу, а как к делу, которое необходимо для спасения человеческих жизней, – сказал глава региона. – Главное, чтобы город был безопасным. Жители не должны беспокоиться. Надеюсь, что после того, как везде будут установлены видеокамеры, сократится количество краж, хулиганств, преступлений различного характера. Но проект должен быть рациональным во всех отношениях.

В итоге Нурлыбек Налибаев поручил своим заместителям, областному департаменту полиции и руководителям соответствующих департаментов проработать каждый проект, всесторонне изучив его целе­сообразность. Стоит отметить, что помимо названных компаний, в дальнейшем будут рассмотрены и проекты других фирм, работающих в этой сфере. И только после этого акиматом будет принято окончательное решение, кому доверить работу по оснащению Кызылорды дополнительными видеокамерами.

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