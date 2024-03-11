«Глядеть в оба» не получается

Об этом было заявлено на очередном аппаратном совещании под председательством акима области Ербола Карашукеева. В ходе мероприятия рассматривались вопросы, касающиеся сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.

Глава региона отметил, что на местах все еще наблюдается формальный подход к работе по стабилизации цен на продукты первой необходимости.

– С начала года в области ведется масштабная работа по анализу статистической информации в сфере агропромышленного комплекса. Главная цель – выявить точные данные, чтобы не было приукрашивания дейст­вительности. Это касается и цен. Важно представить более полную картину ситуации для работы над ошибками, – сказал аким области.

Ербол Карашукеев поручил департаменту торговли и защиты прав потребителей усилить работу по привлечению к ответственности представителей бизнеса за превышение торговой надбавки на основные продукты питания и поднять эту тему в СМИ.

По информации исполняющего обязанности руководителя областного департамента торговли и защиты прав потребителей Байкадама Дуйсенбаева, с начала года проведено шесть проверок, по итогам которых за превышение торговой надбавки в отношении трех предпринимателей вынесены предупреждения, а на двух других наложен штраф в сумме 156 910 тенге.

Кроме того, региональная комиссия выявила 33 нарушения законодательства в сфере торговой деятельности. Глава региона отметил, что такие факты в разрезе области выявлены в Кордайском и Шуском районах и поручил профильному ведомству тесно сотрудничать с местными акиматами.

В свою очередь заместитель акима области Абулхаир Тамабек указал на то, что по выявленным фактам превышения торговой надбавки не принимаются меры.

Он предложил департаменту еженедельно отправлять районам информацию о предельных ценах на продукты для дальнейшей публикации в социальных сетях. Таким образом жители смогут сравнивать и сообщать в случаях, если цены где-то вдруг окажутся завышенными.

Руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев сообщил, что по семи видам основных продуктов питания заключены форвард­ные контракты, что позволит полнос­тью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Как стало известно, с начала текущего года проведены товарные интервенции по гречневой крупе – 5 тонн (41 торговый магазин), рису – 55 тонн (41 торговый магазин), яйцам – 258 тыс. штук (55 магазинов). Что касается овощей, то цены на них в области на сегодняшний день остаются стабильными.

Акимы районов, которые принимали участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи, доложили о работе, проводимой по обеспечению продовольственной безопасности.

В связи с этим аким области был вынужден констатировать, что нет подвижек в отношении включения в статистическую отчетность запасов овощехранилищ мощностью меньше 40 тонн. Не владея ситуацией по имеющимся запасам, нельзя принять эффективные меры по защите внутреннего рынка, подчеркнул он.

В заключение главой региона дан ряд поручений: еженедельно в районах проводить для населения сельскохозяйственные ярмарки, шире внедрять механизм форвардного закупа, выявлять недобросовестных и непродуктивных посредников, активизировать деятельность мобильных групп, контролировать работу социальных павильонов, а также принимать меры по повышению производительности и конкурентоспособности местной продукции.