Год реальных дел

Свыше 7 тыс. рекомендаций Комитета и комиссий партийного контроля «Nur Otan» исполнили государственные органы.

В Комитете партийного контроля «Nur Otan» подвели итоги работы за 2021 год.

По информации пресс-службы партии, в нынешнем году региональными и территориальными органами партийного контроля было рассмотрено свыше 1 300 обращений граждан, организовано более 300 встреч с представителями государственных органов и НПО, а также порядка 800 заседаний «круглых столов». Также в течение года члены комитета и комиссий партконтроля провели почти 1 500 встреч с трудовыми коллективами, общественниками, а также более 4 тыс. выездных проверок.

Некоторые из озвученных казахстанцами проблем были решены только после вмешательства нур­отановцев. Так, в частности, завершен ремонт теплосети в микрорайоне «Батыс-2» города Актобе, подключены к водопроводу жилые дома в поселке Нура Талгарского района и отремонтирована дорога в селе Екпинды Илийского района Алматинской области, в Казыгуртском районе Туркестанской области выплачены долги по заработной плате сотрудникам детского сада, в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области ликвидирована стихийная свалка.

Как отметил председатель комитета, депутат Мажилиса Артур Платонов, по всем выявленным фактам нарушений со стороны центральных и местных государственных органов применялись меры партийного реагирования, а допустивших их членов партии привлекали к ответственности.

– По рекомендации региональных комиссий к партийной ответственности привлечен 261 член партии. За нарушения Кодекса этики «Nur Otan» – 159 членов партии. Продолжается «чистка» рядов партии, – заявил Артур Платонов.

В течение года члены комитета рассматривали многие темы, волнующие казахстанцев, в том числе связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Теперь наиболее проблемные объекты ЖКХ закреплены за конкретными членами комиссий партийного контроля и депутатами маслихатов от партии «Nur Otan». Не без участия Комитета партконтроля Минздрав увеличил темпы и объемы вакцинации населения и ускорил ввод в эксплуатацию завода по выпуску отечественной вакцины QazVac в Жамбылской области. Также для мониторинга за качеством жилищного строительства в режиме реального времени уже с 1 января 2022 года будет запущена информационная система «Е-Qurylys».

По словам Артура Платонова, это и многое другое стало возможным благодаря такому эффективному инструменту, как рекомендации органов партийного контроля. Если в 2020 году госорганами было исполнено 5 899 рекомендаций, то в нынешнем – 7 156.

– В среднем процент исполненных рекомендаций КПК по отношению к их общему количеству вырос на 2% и составляет 85,5%. При этом необходимо отметить, что это произошло не только из-за общего увеличения рассматриваемых вопросов и принимаемых решений, но и за счет значительного повышения эффективности контроля исполнения решений, – резюмировал председатель комитета.