Годовая инфляция в Казахстане составила 10,3%

По данным Бюро нацстатистики на ноябрь 2023 года, напитки, коммунальные услуги, одежда и обувь подорожали больше всего, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Так, инфляция в Казахстане в ноябре 2023 года за год составила 10,3%. Для сравнения, в октябре инфляция отмечалась на уровне 10,8%.

Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,2%, непродовольственные товары – на 9,9%, платные услуги – на 12%.

По сравнению с ноябрем прошлого года повышение цен отмечено на рис на 37,3%, воду минеральную и питьевую – на 19,8%, молоко консервированное – на 18,4%, молоко пастеризованное – на 15%, фрукты и овощи свежие – на 14,4%, кефир 2,5% жирности – на 14,3%, булочные и мучные изделия – на 13,6%, масло сливочное – на 13,2%, яйца – на 11,6%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 20,9%, сахар-песок – на 16,9%, масло подсолнечное – на 16,4%.

Уровень цен на мебель и предметы домашнего обихода вырос на 15,1%, товары личного пользования – на 14,1%, посуду – на 12,6%, одежду и обувь – на 11,5%, моющие и чистящие средства – на 9,4%, строительные материалы – на 8%. Дизельное топливо подорожало на 17,5%, бензин – на 13,6%, сжиженный газ в баллонах – на 12,9%.

Цены на услуги санаториев увеличились на 15,5%, здравоохранения – на 13%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 12,7%, организации комплексного отдыха – на 12,2%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 12,1%, услуги образования – на 9,7%, общественного питания – на 8,6%. Услуги воздушного пассажирского транспорта подорожали на 27,5%, железнодорожного – на 8%.

Тарифы на вывоз мусора повысились на 36,3%, водоотведение – на 29,1%, отопление центральное – на 25,6%, холодную воду – на 22,3%, горячую воду – на 20,2%, электроэнергию – на 16,7%, содержание жилья – на 8,1%.

В региональном разрезе в ноябре 2023 г. в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в двенадцати регионах, из них наибольший – в Карагандинской (11,6%), Акмолинской и области Ұлытау (по 11,2%).

Как отмечают статистики, наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (3,6 процентных пункта), жилищные услуги (1,9 процентных пункта), одежда и обувь (1,1 процентных пункта).

За год цены на хлебобулочные изделия и крупы повысились на 11,8%, мясо и мясопродукты – на 7,3% и внесли основной вклад в инфляцию 0,8 и 0,9 процентных пункта, соответственно. Удорожание безалкогольных напитков на 12,6% и внесли вклад в 0,3 п.п., молочных продуктов (на 12,4%) – в 0,5 п.п., фруктов и овощей (на 10,7%) – в 0,6 процентных пункта в годовую инфляцию.

Услуги ЖКХ за год подорожали на 13,2%, а их вклад в инфляцию составил 1,9 процентных пункта. В ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем прошлого года отопление центральное стало выше на 25,6% и внесло вклад в годовую инфляцию в 0,3 п.п., электроэнергия (на 16,7%) – в 0,4 п.п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений (на 9,1%) – в 0,2 процентных пункта.

Ранее премьер Смаилов рассказал, как исполняется поручение Токаева по снижению инфляции.