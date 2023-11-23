Как исполняется поручение Токаева по снижению инфляции, рассказал премьер

Экономика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил Смаилов, на сегодня уже видно двукратное снижение

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе брифинга для СМИ после заседания Сената премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал об исполнении поручения главы государства в 2 раза снизить инфляцию в республике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Премьер-министр отметил, что годовая инфляция, достигнув своего пика в феврале, по итогам октября снизилась до 10,8%.

«На сегодня мы уже видим двукратное снижение. Прогнозируем, что до конца года уровень годовой инфляции будет ниже 10%. Это говорит о том, что соответствующий комплекс мер, реализуемый Правительством и Национальным банком, дает свои результаты», — сказал Алихан Смаилов.

Так, переформатирована деятельность стабилизационных фондов. Финансирование приоритетно направляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, что позволяет поддерживать отечественное производство, развивать данный сектор экономики и стабилизировать цены на рынке. Кроме того, для стабилизации цен в период межсезонья реализуются товарные интервенции.

Наряду с этим выстроена контрольная деятельность региональных комиссий. В целом выявлено около тысячи непродуктивных посредников.

Также для обеспечения населения удешевленными продуктами питания во всех регионах страны еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки. В целях нивелирования роста цен на муку и социальный хлеб принимаются меры по поставке удешевленного зерна в регионы из резервов «Продкорпорации».

Премьер подчеркнул, что работа по снижению инфляции еще в 2 раза в среднесрочной перспективе, то есть до 5% в 2026 году, будет продолжена.

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