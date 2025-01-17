Голос чистого сердца

Литература
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Павел Ильин

130 лет назад был опубликован рассказ Дмитрия Мамина-Сибиряка «Ак-Бозат»

фото из открытых источников

Выдающийся русский писатель всегда был горячим и последовательным сторонником идеи равноправия всех народов, населявших Российскую империю, о чем во всеуслышание заявлял со страниц своих произведений. Еще в серии очерков «От Урала до Москвы», относящейся к раннему периоду его творчества, отчетливо прозвучал протест против политики царизма в отношении «инородцев», вопрос о судьбе которых, по мнению Мамина-Сибиряка, представлял «капитальную важность» для будущего огромной страны.

Казахской тематикой объединен целый ряд рассказов, очерков и легенд, созданных писателем в конце 80-х – начале 90-х годов XIX века: «Баймаган», «Слезы царицы», «Лебедь Хантыгая», «На кумысе», «Майя», «Исповедь», а также повесть «Охонины брови». Рассказ «Ак-Бозат», опубликованный видным российским педагогом Дмитрием Тихомировым в редактировавшемся им журнале «Детское чтение» в 1895 году, был наиболее поздним из произ­ведений Мамина-Сибиряка, посвященных жизни казахов.

Повествование в рассказе строится вокруг молодого Бухарбая, образ которого является творчес­кой удачей писателя и ярким свидетельством его реалистического мастерства. Тяжелым трудом нажил покойный отец Бухарбая свое добро – богатую кибитку, табун лошадей и отару овец, которые оставил сыну в наследство. Молодой богач не хотел работать, считая физический труд уделом бедняков, и постепенно растрачивал отцовское имущество на веселые кутежи со своими «друзьями». И когда в двери постучалась нужда, у Бухарбая не было ничего, кроме лошади Ак-Бозат, рожденной «от кости Исэк-Кырган», которую не мог обогнать ни один скакун в степи.

По совету матери Бухарбай нанимается пастухом к жадному и лживому баю Цацгаю, чья дочь Мэчит очень скоро подмечает, что его руки «нежные, как у женщины», а значит, он не прос­той бедняк. Но через три года внешность Бухарбая изменилась настолько, что Мэчит перестала обращать на него внимание. Отрадой юноши оставалась его Ак-Бозат. Он решает попытать счастья и участвует в устроенной Цацгаем байге, победитель которой станет женихом Мэчит. Двадцать пять верст проскакали джигиты, но даже самые быст­рые кони не смогли обогнать Ак-Бозат. Бухарбай приходит первым, однако Цацгай, не желая отдавать дочь за пастуха, требует с юноши большой калым. Впрочем, и это свое решение он быстро меняет, предлагая джигиту руку Мэчит в обмен на Ак-Бозат.

И в тот самый момент, когда Бухарбай свыкается с тем, что ради любви степной красавицы он готов расстаться с лошадью, беречь которую ему велела мать, Ак-Бозат похищает вор. Долгие безрезультатные поиски окончательно подорвали здоровье юноши. Обессиливший, лишившийся единственной радости в своей безотрадной жизни, Бухарбай умирает у степного колодца, сжимая в руках войлочную шляпу.

Трагедия простого человека на фоне и в условиях вопиющего социального неравенства изображена Маминым-Сибиряком с присущими ему реалистической полнокровностью и сочувствием к труженику. Социальная заост­ренность рассказа и богатый этно­графический материал, делающий его ценным источником по истории казахского народа, были высоко отмечены в российской прогрессивной печати. Он неоднократно переиздавался в сборниках и собраниях сочинений писателя, отражая, по словам литературоведа Ивана Дергачева, глубинные сдвиги в русском реализме.

Главной ценностью рассказа его первый издатель Тихомиров считал «чистое сердце» Мамина-Сибиряка. И сегодня, читая
«Ак-Бозат», это знаковое для развития казахско-русских литературных связей произведение, мы отчетливо слышим биение чистого сердца мужественного писателя, вобравшее в себя мечты и надежды его любимых героев.

#рассказ #130 лет #Дмитрий Мамин-Сибиряк #Ак-Бозат

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