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​Голос республики станет громче
Гани КАСЫМОВ, представитель Национальной палаты предпринимателей в Сенате Парламента РК, председатель Совета по защите прав предпринимателей при НПП РК

Не побоюсь сказать, что 28 июня в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке свершилось историческое событие, когда по результатам голосования Казахстан был избран непостоянным членом СБ ООН. Оно стало триумфом внешнеполитического курса Казахстана, который выстраивает дружественную политику со всем международным сообществом.

Избрание в Совбез ООН является результатом взвешенного миролюбивого и конструктивного внешнеполитического курса Казахстана, его многовекторной политики. При голосовании наша страна обошла Таиланд и сменит Малайзию в качестве представителя Азиатско-Тихоокеанской группы государств.

Казахстан всегда выступал представителем мощной, фундаментальной политической платформы всей Центральной Азии. Республика удостоена этой чести не просто как субъект международной политики и лидер своего региона, но и как один из инициаторов создания Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического сою­за. В целом две эти организации охватывают две трети мира. За Казахстан проголосовали 138 из 193 государств – членов ООН. Мы гордимся тем, что наша страна стала первым государством Центральной Азии, избранным в состав наиболее важного политического органа ООН, на который Уставом Организации возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности.

Выступая на сессии ООН в прошлом году, Нурсултан Назарбаев­ заявил, что сама Организация Объединенных Наций должна стать субъектом реформирования, чтобы отвечать велению XXI века. Эту идеологию, изложенную Главой нашего государства, сегодня изучают все члены Совета Безопасности ООН. Реформирование ООН состоит из пяти принципов, которые, на взгляд Главы нашего государства, должны лечь в основу идеологии всей текущей деятельности Организации и ее институтов.

Прежде всего это безопасность во всех странах мира, предотвращение мотиваций для военных конфликтов и очагов, сближение военно-политических союзов, региональных и других держав, сближение всех континентов на миролюбивой, политически регулируемой площадке и дипломатических усилий. Являясь непостоянным членом Совета Безопасности ООН, Казахстан будет иметь право вносить в повестку дня новые инициативы, а они всегда были и будут основаны на идеологии мира.

Лидера нашей страны Нурсултана­ Назарбаева сегодня признают лидеры мировых ядерных держав. Глава нашего государства сегодня выступает от имени всего остального мира, и он безусловный, признанный и абсолютный лидер стран, не присоединившихся к ядерному клубу государств. Сегодня Нурсултан Назарбаев выражает мнение и от их имени. В этом контексте Манифест «Мир. ХХI век» определяет приоритетные направления развития мировой политики. Благодаря Нурсултану Назарбаеву голос остального мира будет услышан с высокой трибуны ООН. 

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