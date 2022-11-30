Голов забивают все больше

На первенстве планеты прошли очередные четыре поединка, которые сущест­венно повлияли на турнирный расклад. Первыми в этот день на поле вышли национальные команды Камеруна и Сербии, которые выдали сверхрезультативный матч, завершив поединок со счетом 3:3.

На 29-й минуте первого тайма камерунский защитник Жан-Шарль Кастеллетто забил головой после подачи с углового. На 45-й серб Страхиня Павлович сравнял счет, забив после навеса со штрафного, а еще через две минуты его товарищ по команде Сергей Милинкович-Савич и вовсе вывел свою сборную вперед.

На 53-й минуте нападаю­щий Александр Митрович еще более упрочил преимущество Сербии, и, казалось, все завершится в пользу его команды, но не тут-то было. На 64-й минуте нападающий Камеруна Венсан Абубакар один на один обы­грал вратаря, сделав счет 2:3. А на 66-й форвард африканцев Эрик Шупо-Мотинг поставил точку в игре.

Стоит отметить, что сборная Сербии является единственной европейской командой, участником нынешнего чемпионата мира, которая когда-то проигрывала национальной команде Казахстана. А произошло это в 2007 году в Алматы, где мы победили со счетом 2:1, правда, в этом же году мы и уступали сербам в Белграде – 0:1.

Не менее зажигательной на мундиале была встреча между Ганой и Южной Кореей. Первый тайм остался за африканской сборной: голы забили Мохаммед Салису (24-я минута) и Мохаммед Кудус (43-я). Во второй половине встречи форвард Южной Кореи Чхо Кю Сун в течение трех минут (58-я и 61-я) сумел оформить дубль и сравнять счет. Но на 68-й минуте дубль на свой счет записал Мохаммед Кудус, который и принес победу своей команде с итоговым счетом 3:2.

Минимальной победой бразильцев со счетом 1:0 завершилась их встреча с национальной командой Швейцарии. Причем игроки «селесао» забили два мяча, но на 64-й минуте гол Винисиуса пос­ле просмотра повтора отменили из-за офсайда, а вот на 83-й к красивому голу Каземиро претензий уже не было. По итогам матча Бразилия набрала шесть очков и заняла первое место в группе G, что гарантировало команде выход в плей-офф.

Еще одним участником плей-офф, помимо бразильцев и французов, досрочно стала сборная Португалии, которая обыграла нацио­нальную команду Уругвая со счетом 2:0. На 54-й минуте первый мяч забил Бруну Фернандеш, и он же установил окончательный счет на 91-й добавленной минуте, точно исполнив пенальти.