Накануне Дня Республики состоя­лась торжественная церемония запуска объекта. В рамках телемоста зажглись факелы ­голубого топлива на шести автоматических ­газораспределительных станциях, а на станции «Ушарал» был запущен пусковой механизм.

Поздравляя жителей с знаменательным событием, аким области Бейбит Исабаев напомнил, что этот инвестиционный проект воплощен национальной компанией QazaqGaz по поручению Главы государства.

– Мы продолжим дальнейшую газификацию региона, ведь подача природного газа – это не только повышение уровня жизни населения, но и стратегический приоритет, оказывающий большое влия­ние на экономику. В первую очередь мы подключим к газу социальные объекты – больницы, поликлиники, школы, детские сады, дома культуры и спортивные сооружения. Жителям также будет обеспечена возможность подключения. Кроме того, приход газа в регион придаст импульс развитию промышленности, малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, – сказал глава области на церемонии запуска магистрального газопровода и от имени жителей Жетысу выразил благодарность компании QazaqGaz за досрочное завершение его строительства.

Сооружение магистрального газопровода началось в августе прошлого года. Строителями проложено 302,4 км газопровода, построено шесть газопроводов-отводов и шесть автоматических газораспределительных станций: ­«Капал», «Жансугуров», «Саркан», «Койлык», «Кабанбай» и «Ушарал».

Благодаря вводу объекта в строй более 130 тыс. жителей свыше 80 населенных пунктов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов получат доступ к природному газу. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для подведения газа к населенным пунктам, строительство начнется уже в следующем году.

По словам управляющего директора по стратегии и управлению активами АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Елжаса Отыншиева, проект имеет для региона большое социальное значение.

– Фонд «Самрук-Қазына» претворяет в жизнь масштабные инициативы в различных отраслях экономики, особенно в нефтегазовом и энергетическом секторах. Одна из них – газопровод Талдыкорган – Ушарал. Когда в регион приходит газ, улучшаются социальное благополучие людей, экология и инвес­тиционная привлекательность, – подчеркнул спикер важность проекта.

В свою очередь заместитель председателя правления по стратегии и инвестициям АО «НК «QazaqGaz» Акбар Тулегенов отметил, что строительство линейной части газопровода и всех шес­ти АГРС проходило под особым контро­лем. В результате новый газопровод и все АГРС были готовы на год и четыре месяца раньше запланированного срока. Тем самым QazaqGaz заложила основу для газификации региона, выполнив самую трудоемкую часть работы. Сейчас, по его словам, компания ожидает положительного заключения государственной экспертизы по документации для строи­тельства газораспределительных сетей.

В ходе торжественного мероприятия свою благодарность выразили и жители Алакольского района – Сатай ­Бекболатов, Коныржай Кысталасова, Улдаш Бипажанова, Ерик Жуанышбаев.

– Мы долго ждали этого дня. Зимы в нашем районе суровые – топим по семь-восемь месяцев в году. Чтобы внуки не мерзли, встаем рано утром, разводим печи. За зиму сжигаем до восьми тонн угля плюс дрова. Для пожилых людей это нелегко. Так как мы живем на одной из центральных улиц, надеюсь, сможем подключиться к газу одними из первых. Очень рады, что газ пришел и в наш отдаленный район, – отметил Абен Сакипов, проживающий в Ушарале с 1980 года.

Пользуясь возможностью, по завершении официальной части аким области Бейбит Исабаев побеседовал с собравшимися на мероприятие жителями района. В частности, аким остановился на основных направлениях развития региона – газификации, ремонте дорог, жилищном строительстве и благоустройст­ве населенных пунктов. Глава региона отметил, что имеющиеся достижения – результат конкретных мер, улучшающих качество жизни населения, и граждане могут их уже ощутить на себе.

По данным акимата области Жетысу, газификация региона успешно продолжается. Если на момент образования области газом было обеспечено только пять населенных пунктов (27%), то теперь голубым топливом пользуются жители 84 населенных пунктов, а это более 404 тыс. человек (58,2%).

До конца года газом будут обеспечены еще 42 населенных пункта, расположенных по маршруту Панфилов – Кербулак – Талдыкорган. Таким образом, уровень газификации будет доведен до 72% (126 населенных пунктов). К концу 2027-го свыше 630 тыс. жителей более 200 населенных пунктов области смогут подключиться к газу (91%).