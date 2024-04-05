Голубые береты преподали старшеклассникам необычный урок НВП

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

В капшагайской десантно-штурмовой бригаде состоялся день открытых дверей

 

фото пресс-службы Конаевского гарнизона

В гостях у десантников побывали порядка 300 мальчишек и девчонок из различных регионов страны, приехавших на отдых в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» в Конаеве. В ходе экскурсии по музею войсковой части ребятам рассказали славную историю капшагайской ДШБ, а в расположенных рядом казармах показали бытовые условия голубых беретов, их экипировку и снаряжение.

Большой интерес у подростков вызвала экспозиция боевого арсенала, где были представлены современные образцы техники и средств связи, имеющиеся на вооружении у десантников. Военные экскурсоводы подробно объясняли назначение различных огневых устройств, дети увлеченно изучали автоматы и минометы, пытались порулить боевой машиной, узнали о том, как правильно сложить и надеть парашют.

Здесь же, на плацу, офицеры устрои­ли занятие по строевой подготовке, солдаты продемонстрировали приемы рукопашного боя и правила само­обороны. На тренажерах воздушно-десантного комплекса был проведен урок по выполнению прыжков с парашютом.

Как отметил заместитель директора центра «Балдаурен» Айбек Ардакулы, день открытых дверей в десантно-штурмовой бригаде организован в рамках совместного плана Минобороны и Министерства просвещения по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Согласно межведомственной договоренности, нынче детям военнослужащих выделено свыше тысячи мест в лагере «Балдаурен» в Конаеве, а также в его филиалах в Балхаше, Туркестане и Щучинске.

К слову, отдыхая здесь, ребята не отстают от учебы: занятия по школьной программе ведут квалифицированные педагоги. Кроме того, организованы творческие кружки и спортивные секции, регулярно устраиваются экскурсии, в том числе в войсковые части Конаевского гарнизона.

Необычный урок НВП удался: усталые, но довольные и полные впечатлений школьники вернулись в учебно-оздоровительный центр.

#школьники #НВП #ДШБ

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