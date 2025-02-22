Гонка за ресурсами

В конце января сайт Евроньюс опубликовал статью французского политолога Николаса Тензера об опасности для Евросоюза потерять доступ к редкоземельным металлам (РЗМ). Как пишет автор, поскольку ослабления геополитической напряженности не предвидится, странам ЕС необходимо уделять пристальное внимание стратегическому партнерству с государствами Центральной Азии, которые богаты соответствующими ресурсами.

По мнению политолога, у Европы в данном отношении есть ряд преимуществ, которые она может предложить центральноазиатским партнерам: это стабильность торговых отношений, надежность контрактов и ценовые гарантии. «Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан и Узбекистан в 2023 году сигнализирует о шаге в правильном направлении, но необходимы дальнейшие усилия для укрепления этих отношений», – отмечает автор статьи.

За более чем 30 лет независимости наша страна привлекла множество иностранных инвесторов. Но акцент на редкоземельные ресурсы в межгосударственном сот­рудничестве стал делаться всего несколько лет назад. В ноябре 2022 года на конференции СОР в Египте Премьер-министр Казахстана и председатель Еврокомиссии подписали меморандум о взаимо­понимании и партнерстве между ЕС и РК в деле разработки наших редкоземов, интерес к которым в Евросоюзе базируется в том числе на необходимости проведения низкоуглеродной политики, развития высокотехнологичных производств, таких как робототехника, производство дронов, IT-сфера.

За год до встречи в Египте по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева была создана Национальная геологическая служба (НГС), а в декабре 2023 года в постановлении Правительства, касающемся НГС, мы читаем: «Одним из ключевых направлений развития становится создание сырьевых альянсов с другими государствами, особенно с Европейским союзом. Взаимовыгодное сотрудничество с ЕС позволит Казахстану диверсифицировать пути экспорта и сократить зависимость от одних рынков».

Также в документе отмечается, что в 2023 году были подписаны меморандумы о сотрудничест­ве между Комитетом геологии и Геологической службой США (USGS), Германским геологическим агентством (DERA), Государственным геологическим институтом Польши и АО «Национальная геологическая служба». Запланированы мероприятия по развитию сотрудничества с Финляндией, Чили и Австралией.

В ноябре 2023 года состоялся визит в Астану Президента Франции Эмманюэля Макрона. В рамках переговоров была подписана отдельная декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере стратегического минерального сырья.

В свою очередь фонд Germanwatch провел с участием казахстанских НПО анализ сотрудничества между ЕС и Казахстаном по критически важным сырьевым материалам. В докладе авторы сообщают, что наша страна занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита; второе – по серебру, свинцу и хромитам; третье – по меди и флюориту; четвертое – по молибдену; шес­тое – по золоту. Наконец, по запасам урана и угля республика занимает второе и восьмое места соответственно.

Также в документе приводятся данные обзора по минеральному сырью Геологической службы США за 2021 год, соглас­но которым Казахстан входит в число стран с наибольшим количеством запасов нескольких типов критически важных материалов.

Эксперты Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) тоже опубликовали большой обзор по возможностям страны в КВМ, в котором авторы пишут: «Казахстан может обеспечить бесперебойные поставки критичес­ки важных минералов и помочь удовлетворить растущий мировой спрос, связанный с энергетическим переходом и развитием рынка электромобилей. Экспортным потенциалом обладают девять групп товаров, среди которых есть уже экспортируемые Казахстаном металлы и те, полный потенциал которых еще предстоит раскрыть, а именно литий, никель, золото и редкоземельные металлы».

В мае 2024 года в Сенате Парламен­та Казахстана заявлялось, что потенциальные ресурсы Казахстана могут включать около 5 000 месторождений редких металлов на сумму 46 трлн долларов.

Естественно, не только Евросоюз ищет возможности по получению доступа к нашему рынку редкоземов. В 2024 году Казахстан объявил о планах сотрудничества в области разведки, добычи, переработки и экспорта РЗМ с компаниями из США, Великобритании, Китая, Сингапура и других.

Стоит добавить, что исследовательская организация RAND Corporation рекомендовала западным странам поддерживать «увеличение добычи минеральных ресурсов и развитие производственных мощностей» во всех пяти государствах Центральной Азии. Отчет был опубликован в сентябре 2024 года, спустя год после саммита С5+1 в Нью-Йорке, в котором участвовали пять стран региона и США.

С учетом растущего спроса на критически важные сырьевые материалы Казахстан становится все более значимым участником на мировом рынке. Наличие обширных запасов меди, алюминия, барита, марганца, кобальта, галлия, вольфрама, титана и других делает республику ключевым глобальным поставщиком этих ресурсов.