Свежий выпуск
Гонцы весны
Брусиловская Елена
корреспондент

Сегодня отмечается Международный день птиц.

На земле обитает порядка 10 тыс. видов птиц. Из этого огромного пернатого разнообразия большая часть предпочитает селиться в Южной Америке, которую даже называют «птичьим материком». У нас в Казахстане примерно 500 видов птиц, и это не так уж мало.

Первой весенней птицей, возвещающей о наступлении тепла, издревле считали жаворонка. Если верить легенде, эта маленькая, неприметная с виду серенькая птичка умеет говорить с богами, прося у них то дождя, то солнечной погоды. И кто знает, может, боги потому и прислушиваются к ней, что пение жаворонка, необычайно звонкое, жизнерадостное, наполняет радостью сердце? У нас в Казахстане с пением этой весенней птицы оживают бескрайние степи.

Как рассказывал мне большой знаток мира птиц доктор биологических наук, один из авторов пятитомного издания «Птицы Казахстана» Анатолий Ковшарь, птицы никогда не оставляли равнодушными людей, причем для человека они были не столько предметом охоты, а, скорее, доставляли эстетическое наслаж­дение. Не случайно монархи считали престижным заниматься птицами.

– Самым известным и первым орнитологом был немецкий император Фридрих II Гогенштау­фен, живший в Средневековье, который написал первый научный трактат о птицах. В наших широтах сильные мира сего тоже интересовались птицами, но при этом предпочтение отдавалось птицам сильным, смелым, таким как соколы, орлы. Именно эти птицы попали на монархические гербы. К примеру, у тюркских народов популярной была охота с беркутами – это сильная, ловкая птица, широко представленная в геральдике. Кстати сказать, сейчас этот вид охоты вновь становится очень популярным.

В Казахстане одна часть птиц гнездится постоянно, другая – прилетает на зиму или на лето. Например, журавли осенью курлычущим клином летят через нашу страну на юг, а весной, наоборот, на север. Причем некоторые «откочевывают» недалеко – с наших мест на Шардаринское водохранилище или в Туркменистан, где и зимуют. А такие, как ласточки, осенью летят отсюда на юг Африки! Кстати сказать, у нас в Алматы ласточки появляются в апреле, когда наступает тепло, потому что им нужны летающие в воздухе насекомые, чтобы кормиться. В мае можно услышать соловьиные трели даже в мегаполисе, правда, только в тех его частях, где есть густая растительность, кустарники, где остались сады и огороды.

Птицы кочуют вместе с людьми. По словам Анатолия Ковшаря, по окраинам Алматы уже живет белокрылый дятел, хотя его привычная среда обитания – леса, где есть заросли туранги. Или синица, которой тоже нужны деревья. Сама степь не так богата птицами, но она хороша тем, что там есть озера. А что такое озеро? Это не только вода, но и тростниковые заросли. И кто только в них не живет! Масса птиц – кулики, утки, водяные курочки…

Что касается наших прекрас­ных гор, обрамляющих Алматы, то птицы там поднимаются до самых ледников. На такой высоте можно встретить краснобрюхих горихвосток, красных и жемчужных вьюрков, альпийских завирушек. Есть фотографии, как стаи журавлей-красавок пролетают над Эверестом!

Есть в нашей стране и экзотические виды птиц. Прежде всего это удивительно красивые розовые фламинго. Самая знаменитая их колония обитает в центральной части Казахстана – на озере Тенгиз в Кургальджинском заповеднике. Когда-то фламинго жили и по заливам Каспийского моря, в его северовосточной час­ти, но так как уровень воды в море резко менялся – то поднимался, то опускался, – они там исчезли. Сейчас, как отмечают орнитологи, стали восстанавливаться старые места обитания фламинго.

Кстати, фламинго первыми вошли в Красную книгу, потому что в Казахстане находится самая северная в мире их колония. Ведь фламинго – птица тропическая, она живет на побережьях теплых, хорошо прогреваемых соленых озер и морей. Причем это обязательно должно быть мелководье, где много различных рачков, которыми птицы кормятся.

Всего в Красную книгу Казахстана внесено порядка 60 видов птиц. При этом надо иметь в виду, что все это птичье многообразие находится в постоянном движении – какие-то виды, размножившись, исключаются из Красной книги, а другие, наоборот, вносятся в нее.

Причем в Красную книгу вносятся прежде всего те виды птиц, которые считались промысловыми, например, та же краснозобая казарка, которую одно время просто выбили. Или, скажем, дрофа, что почти исчезла, потому что распахали земли в местах ее обитания. Правда, сейчас этот вид постепенно стал восстанавливаться.

Вот такой он, мир птиц, который таит в себе еще немало загадок.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Свежий выпуск
Даль веков Мориса Симашко
Свежий выпуск
О самом важном – без купюр
Свежий выпуск
С учетом гендера и обстоятельств
Свежий выпуск
Инициативы нужны и важны
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021