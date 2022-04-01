Сегодня отмечается Международный день птиц.

На земле обитает порядка 10 тыс. видов птиц. Из этого огромного пернатого разнообразия большая часть предпочитает селиться в Южной Америке, которую даже называют «птичьим материком». У нас в Казахстане примерно 500 видов птиц, и это не так уж мало.

Первой весенней птицей, возвещающей о наступлении тепла, издревле считали жаворонка. Если верить легенде, эта маленькая, неприметная с виду серенькая птичка умеет говорить с богами, прося у них то дождя, то солнечной погоды. И кто знает, может, боги потому и прислушиваются к ней, что пение жаворонка, необычайно звонкое, жизнерадостное, наполняет радостью сердце? У нас в Казахстане с пением этой весенней птицы оживают бескрайние степи.

Как рассказывал мне большой знаток мира птиц доктор биологических наук, один из авторов пятитомного издания «Птицы Казахстана» Анатолий Ковшарь, птицы никогда не оставляли равнодушными людей, причем для человека они были не столько предметом охоты, а, скорее, доставляли эстетическое наслаж­дение. Не случайно монархи считали престижным заниматься птицами.

– Самым известным и первым орнитологом был немецкий император Фридрих II Гогенштау­фен, живший в Средневековье, который написал первый научный трактат о птицах. В наших широтах сильные мира сего тоже интересовались птицами, но при этом предпочтение отдавалось птицам сильным, смелым, таким как соколы, орлы. Именно эти птицы попали на монархические гербы. К примеру, у тюркских народов популярной была охота с беркутами – это сильная, ловкая птица, широко представленная в геральдике. Кстати сказать, сейчас этот вид охоты вновь становится очень популярным.

В Казахстане одна часть птиц гнездится постоянно, другая – прилетает на зиму или на лето. Например, журавли осенью курлычущим клином летят через нашу страну на юг, а весной, наоборот, на север. Причем некоторые «откочевывают» недалеко – с наших мест на Шардаринское водохранилище или в Туркменистан, где и зимуют. А такие, как ласточки, осенью летят отсюда на юг Африки! Кстати сказать, у нас в Алматы ласточки появляются в апреле, когда наступает тепло, потому что им нужны летающие в воздухе насекомые, чтобы кормиться. В мае можно услышать соловьиные трели даже в мегаполисе, правда, только в тех его частях, где есть густая растительность, кустарники, где остались сады и огороды.

Птицы кочуют вместе с людьми. По словам Анатолия Ковшаря, по окраинам Алматы уже живет белокрылый дятел, хотя его привычная среда обитания – леса, где есть заросли туранги. Или синица, которой тоже нужны деревья. Сама степь не так богата птицами, но она хороша тем, что там есть озера. А что такое озеро? Это не только вода, но и тростниковые заросли. И кто только в них не живет! Масса птиц – кулики, утки, водяные курочки…

Что касается наших прекрас­ных гор, обрамляющих Алматы, то птицы там поднимаются до самых ледников. На такой высоте можно встретить краснобрюхих горихвосток, красных и жемчужных вьюрков, альпийских завирушек. Есть фотографии, как стаи журавлей-красавок пролетают над Эверестом!

Есть в нашей стране и экзотические виды птиц. Прежде всего это удивительно красивые розовые фламинго. Самая знаменитая их колония обитает в центральной части Казахстана – на озере Тенгиз в Кургальджинском заповеднике. Когда-то фламинго жили и по заливам Каспийского моря, в его северовосточной час­ти, но так как уровень воды в море резко менялся – то поднимался, то опускался, – они там исчезли. Сейчас, как отмечают орнитологи, стали восстанавливаться старые места обитания фламинго.

Кстати, фламинго первыми вошли в Красную книгу, потому что в Казахстане находится самая северная в мире их колония. Ведь фламинго – птица тропическая, она живет на побережьях теплых, хорошо прогреваемых соленых озер и морей. Причем это обязательно должно быть мелководье, где много различных рачков, которыми птицы кормятся.

Всего в Красную книгу Казахстана внесено порядка 60 видов птиц. При этом надо иметь в виду, что все это птичье многообразие находится в постоянном движении – какие-то виды, размножившись, исключаются из Красной книги, а другие, наоборот, вносятся в нее.

Причем в Красную книгу вносятся прежде всего те виды птиц, которые считались промысловыми, например, та же краснозобая казарка, которую одно время просто выбили. Или, скажем, дрофа, что почти исчезла, потому что распахали земли в местах ее обитания. Правда, сейчас этот вид постепенно стал восстанавливаться.

Вот такой он, мир птиц, который таит в себе еще немало загадок.