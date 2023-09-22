Город-цветник

В Таразе презентовали документальный фильм «Тюльпаны: Наследие», который представляет собой авторский взгляд на мир диких цветов, сочетающий в себе красоту природы и удивительные истории, и является первым шагом на пути к созданию нового символа области. Он был снят благодаря усилиям коллективов студии UKI films, компании Asia Land Expedition и научной организации «АРК». Их совместное творение всего за полчаса полностью погружает зрителей в растительный мир, демонстрирует большое разно­образие тюльпанов, раскрывает их символическое значение и роль в жизни человека. Кроме того, фильм рассказывает об истории и легендах, связанных с этими удивительными цветами, а также о том, как успешно используется их красота в целях развития туризма в других странах.

По признанию авторов фильма Александра Бэрри и Александра Лукьянчикова, идея создания этого фильма родилась еще в 2019 году. Но, к сожалению, на тот момент реализовать ее не оказалось возможным. Собственных сил не хватало, и поддержки со стороны не нашли. И лишь спус­тя несколько лет все же удалось воплотить задуманное в реальность. Подготовка фильма заняла в целом около двух месяцев.

– Все, что было показано на экране, сделано и снято специально для этого фильма, – рассказал Александр Бэрри. – Снимать было сложно, нам пришлось приложить массу усилий, чтобы собрать весь видео- и фотоматериал. Взять хотя бы съемку в горах. Во-первых, добраться до участков, где тюльпаны произрастают в больших количествах, нелегко. Это труднодоступные места в высокогорье.

Авторам удалось это сделать только благодаря помощи руководителя компании Asia Land Expedition Андрея Кальницкого, который на протяжении достаточно большого периода занимается исследованием родного края и знает, где и в какое время распускаются тюльпаны.

– Во-вторых, погодные условия оказались очень суровыми. На кадрах – солнце, зелень, голубое небо и тепло весны, но на самом деле было очень холодно, – продолжает Александр Бэрри. – Приходилось время от времени бегать в палатку, чтобы согреться, а затем снимать снова. Много сил потребовал и монтаж. К примеру, нашей задачей, помимо традиционной обработки, было анимировать использованные картины. А это достаточно долгий процесс, потому что все делалось при помощи искусственного интеллекта. Для нас это был первый опыт его применения. Приходилось многое исправлять, добавлять и менять. И иногда нам даже казалось, что эта работа никогда не закончится, хотя сделано было немало. Иными словами, вложено достаточно много труда, чтобы этот фильм увидел зритель.

Примечательно, что несколько картин из фильма, которые помогли глубже проникнуться древними легендами, тоже подготовлены специально в рамках проекта. Их автором выступила молодая таразская художница Мария Крапп, порадовавшая интересными сюжетами и яркими образами.

В целом радует, что местные власти, наконец, обратили внимание на жамбылские эндемики, чего добивались энтузиасты уже очень давно. Проект был поддержан и профинансирован Туристским информационным центром региона. Всего на его создание затрачено около 2 млн тенге.

Это событие стало еще одним шагом на пути к тому, чтобы обратить внимание общественности на богатства жамбылской природы. Ведь среди людей довольно много ценителей цветов, и многие из них готовы поехать даже за рубеж ради того, чтобы увидеть своими глазами дикорастущие экземпляры, к тому же редких и исчезающих видов.

Красной нитью через все повествование фильма проходит в первую очередь идея сохранения тюльпанов и бережного отношения к ним, а затем уже их продвижения в качестве бренда региона. Если мы не сможем защитить цветы от вымирания сегодня, то уже через некоторое время увидим их только на картинах, фотографиях и в кино, считают создатели фильма.

– Поднятая тема давно муссируется в туристических кругах. Но уже много лет, к сожалению, в этом плане в области ничего не меняется. И теперь мы видим первые шаги на пути к реализации большой идеи. Именно поэтому хочется выразить благодарность инициаторам, съемочной группе и тем, кто поддержал проект, за смелость и профессионализм. На мой взгляд, важно показать этот фильм широкой аудитории, в особенности подрастающему поколению. Ведь именно за ним будущее, и важно сберечь для него то, что мы имеем сегодня, – говорит эксперт региональной Палаты предпринимателей Нагима Молдахметова.

Авторы опубликовали свой фильм в социальных сетях и планируют в перспективе перевести его на английский и казахский языки, чтобы он был доступен еще большему числу зрителей. Кроме того, руководители туркомпаний предложили показывать его на международных туристических выставках. Они уверены, что эффект от показа не заставит себя долго ждать.

– С детства люблю тюльпаны. Помню, всегда наслаждалась их красотой. У нас богатая природа, интересная история, завораживающие легенды… Нам есть что показать и чем похвалиться, но, к сожалению, мы не умеем себя презентовать. И как раз этот фильм может стать той визитной карточкой, которая нужна для привлечения туристов, особенно иностранных, – сказала Салтанат Кемельбекова, директор туркомпании «Қызғалдақ», которая занимается организацией походов на тюльпановые поля в Таласском районе.

Опасность рядом

По мнению археолога и краеведа, директора научной организации «АРК» Искандербека Торбекова, в ближайшее время на судьбу тюльпанов могут оказать существенное влияние в первую очередь люди, приезжающие отдохнуть за город. Не раз приходилось наблюдать картину, когда они собирали цветы целыми охапками, не зная о том, что за это полагается наказание. И, как правило, эти люди срывают самые красивые и самые крупные бутоны, а ведь они могли бы дать продолжение своему виду. Таким образом заметно ухудшается генофонд.

Важно также воспитывать подрастающее поколение в ­аулах, ведь именно сельские дети чаще всех наблюдают цветение тюльпанов. Туроператоры предложили уделить внимание им, чтобы заложить в сознании идею важности сохранения этих цветов.

– Другой бедой для цветов является сельскохозяйственная дея­тельность крестьян. Вспашка и выпас домашнего скота на этих участках приводят к сокращению популяции. Именно по этой причине недавно поднят вопрос о том, чтобы найти возможность передачи земель, где произрас­тают тюльпаны, на баланс государства. Предположительно, населению будет выплачена компенсация либо предложены другие участки, – высказалась Нагима Молдахметова.

Хорошей новостью для туропе­раторов стало то, что руководство региональной Палаты предпринимателей решило поддержать инициаторов, болеющих за судьбу редких цветов.

– Мало кто знает, что настоящей родиной этих великолепных цветов, ставших всемирно известными и туристически привлекательными во многом благодаря усилиям голландских и турецких селекционеров и менеджеров, является Жамбылская область, – сказал Искандербек Торбеков. – На ее территории в разных частях растут разные виды цветов, и некоторые из них являются эндемиками. Например, в равнинной, предгорной и горной местности Жуалынского района распространены тюльпаны Грейга и Кауфмана, в Жамбылском районе – равнинные тюльпаны Колпаковского, Бема и Грейга, только в Шу-Илийских горах на границе с Алматинской областью можно встретить тюльпаны Регеля, а в Меркенском районе – тюльпаны Зинаиды. Всего 18 видов, занесенных в Красную книгу Казахстана, а тюльпан Грейга, от которого произошли все остальные, включен в Международную Красную книгу.

– О необходимости уделить внимание тюльпанам одной из первых еще в 90-х годах прошлого века завела речь моя мама, – отметил Искандербек Торбеков. – Помнится, тогда ее поддержал известный отечественный археолог Карл Байпаков. Ученый рассказал, что древние народы, населявшие эту территорию, отмечали праздник Лола, посвященный тюльпанам. Он был тесно связан с такими понятиями, как любовь и семья и в целом символизировал возрождение. Когда весной степь зацветала красными тюльпанами, считалось, что начиналась новая жизнь. Со временем этот праздник трансформировался в ныне известный всем Наурыз.

Как выяснилось, еще с древних времен местные племена широко использовали образ тюльпана в декорировании предметов быта – ковров, посуды, одежды, изделий из шерсти, ювелирных украшений. Так, у саков и скифов в виде этих цветов часто встречались золотые бляшки, которыми обшивались костюмы. Позже форма тюльпана активно применялась в средневековой архитектуре. Наглядным примером можно считать мавзолей Айши-биби, у которого колонны по бокам дверной и оконных ниш венчались капителями в виде бутона тюльпана. Отсюда и возникла у местных энтузиастов идея возродить праздник Лола в формате фестиваля.

– Одновременно с этим встал вопрос о сохранении биоразно­образия дикорастущих тюльпанов. Дело в том, что с каждым годом число этих цветов и их ареал распространения заметно сокращаются. Это непосредственно результат человеческой деятельности – расширение строительных площадей, разработка карьеров и даже простое срывание цветов отдыхающими ради кратковременного удовольствия, – сказал Искандербек Торбеков.

Таласский район, где был снят фильм, единственное место на сегодняшний день, где еще можно увидеть целые поля тюльпанов.

– Хочется верить, что они сохранятся еще на долгие годы хотя бы из-за их труднодоступности. И будет хорошо, если гос­органы обратят внимание на реально существующую угрозу исчезновения тюльпанов, а также предложение обмена земельными участками или выделения компенсации за их изъятие и передачу в госфонд, – выразил надежду Искандербек Торбеков.

По его словам, если всерьез не взяться за решение этой проблемы сегодня, то уже в ближайшие пять-семь лет велика вероятность потери и того, что осталось на данный момент. Даже в районе Каратауских гор, где еще сохранились скопления тюльпанов, существует большой риск их исчезновения, поскольку там ведется постоянная распашка земель. Краевед считает, что было бы хорошо весь этот участок сделать особо охраняемой государством природной территорией, а еще лучше включить его под защиту ЮНЕСКО как природное наследие Жамбылской области и Казахстана. Вместе с тем он не исключает возможность использовать это редко встречающееся богатство во благо развития туризма.

На этот счет, как выяснилось, у местных властей уже есть определенное видение.

– На сегодня уже согласован вопрос об открытии фонда по сохранению и приумножению тюльпанов в области, – отметил директор Туристского информационного центра «Тараз-Туризм» Махамбет Рахимжанов. – Из ближайших планов можно выделить мероприятия по посадке тюльпанов на территории областного центра. Мы намерены, как и сказано в фильме, постепенно превратить город, образно говоря, в большой цветник, чтобы в весенний период повсеместно росли тюльпаны, и местные жители и гости могли наслаждаться их красотой.

А начать планируется с этно-исторического комплекса «Тектурмас» уже в следующем году. Именно там есть возможность разбить клумбы на обширных площадях и создать так называемую тюльпановую рощу. По словам главы Туристского информационного центра, на эти цели, а также на информирование и привлечение турис­тов в бюджете заложено 23 млн тенге. Важно показать людям, что тюльпан становится важной частью туристской отрасли региона.

По словам Искандербека Торбекова, в регионе можно проводить масштабные фестивали на меж­дународном уровне, подобные тем, что проходят в Нидерландах и Турции. К примеру, в Турции фес­тиваль длится в течение месяца и собирает десятки тысяч туристов. В Стамбуле организовывается карнавал с костюмированным шествием. Головные уборы у всех участников в форме тюльпанов. В городских парках можно увидеть цветение разных видов. Причем высаживают их, составляя различные геометрические фигуры и рисунки. Наибольшей популярностью пользуется изображение флага Турции.

– Аналогом можно считать фес­тиваль граната в Азербайджане, который начали проводить на базе небольшого аула, – сказал Искандербек Торбеков. – Примерно семь лет это мероприятие получало поддержку на уровне государства, благодаря чему постепенно его смогли вывести на международный уровень. И сегодня фестиваль окупает сам себя, к тому же приносит прибыль организаторам и участникам, а также обеспечивает поступление налогов в госказну. Подобное хотелось бы видеть и у нас.

Много лет назад в области все же были предприняты три попытки провести фестивали тюльпанов. Два из них организованы на частные средства, третий профинансирован ПРООН. Затем долгое время ничего не проводилось, лишь в 2016 году жамбылцам напомнили об этом празднике. С тех пор вновь все сошло на нет. Но местные энтузиасты верят, что однажды ситуация изменится, и государство примет этот вопрос во внимание. Возможно, помогут этому созданный фильм и атлас с информацией о видах тюльпанов и их локациях.