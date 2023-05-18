Причину "забившего" в Экибастузе "горячего источника" назвали в горакимате (видео)

В Сети распространилось видео из Экибастуза с улицей, затопленной кипятком.

Скриншот с видео instagram.com/ekibastuz_live/

Из-за крупной аварии на тепломагистрали горячая вода сегодня затопила одну из улиц Экибастуза, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как пояснили в акимате, причиной очередной коммунальной аварии в городе стало повреждение на заглушке реконструируемого участка тепломагистрали-2 диаметром 820 мм. Проблему выявили в 6:30, и участок сразу же отключили от воды. Ремонтный персонал ТОО «Экибастузтеплоэнерго» и подрядные организации начали устранять аварию.

«К данному часу заглушки установлены, выполняется монтаж ребер жесткости, заполняется ранее отключенный участок тепловой сети. 215 из 702 многоквартирных жилых домов подключены к водоснабжению (из-за повреждения дома обслуживались на сниженных параметрах)», – рассказали о текущей ситуации в местном исполнительном органе.

Горячую воду в полном объеме дадут как только окончательно устранят повреждения, пообещали здесь.

Внимание – в видео присутствует ненормативная лексика!