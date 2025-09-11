Как отметил заместитель акима города Сарсен Куранбек, Шымкент стал первым регионом в стране, где с 2022 года бесплатным питанием обеспечиваются учащиеся не только государственных, но и частных школ. Сегодня по поручению Главы государства в эту программу включены также старшеклассники из малообеспеченных семей.

– Правильное питание – это не просто вопрос здоровья, это воп­рос равных стартовых возможностей, – убежден Сарсен Куранбек. – Учащиеся, получающие полноценное горячее питание в школе, демонстрируют более высокую успеваемость, устойчивость к стрессам и лучшее поведение в учебном процессе. Это важно как в младших классах, когда идет активное развитие организма, так и в старших, когда возрастают нагрузки и требования к концентрации.

Сегодня в начальных классах Шымкента обучаются более 100 тыс. детей, из которых свыше 74 тыс. посещают государственные школы. Теперь к ним прибавились почти 32 тыс. учеников 5–11-х классов из социально уязвимых семей, включенных в список получателей бесплатного питания.

Программа питания реализуется с учетом всех санитарных и диетических норм. Каждый школьный обед рассчитывается с точки зрения калорийности, питательной ценности и порции. Средняя стоимость одного горячего обеда в школах Шымкента составляет 677 тенге. По словам Сарсена Куранбека, в рационе школьников предусмотрен баланс белков, жиров и углеводов.

В Шымкенте сегодня обучаются более 397 тыс. школьников, из которых 28 тыс. впервые пошли в школу этой осенью. Забота о каж­дом из них – это инвестиция в будущее региона и страны в целом.