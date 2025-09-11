Горячие обеды – каждому школьнику

Хорошая новость
11
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

С началом нового учебного года в мегаполисе стартовал важный этап в социальной политике города – расширена программа бесплатного школьного питания. Теперь горячие обеды получают не только ученики 1–4-х классов, но и более 30 тыс. учащихся 5–11-х классов из социально уязвимых семей. На реализацию инициативы из городского бюджета выделено более 9 млрд тенге.

фото автора

Как отметил заместитель акима города Сарсен Куранбек, Шымкент стал первым регионом в стране, где с 2022 года бесплатным питанием обеспечиваются учащиеся не только государственных, но и частных школ. Сегодня по поручению Главы государства в эту программу включены также старшеклассники из малообеспеченных семей.

– Правильное питание – это не просто вопрос здоровья, это воп­рос равных стартовых возможностей, – убежден Сарсен Куранбек. – Учащиеся, получающие полноценное горячее питание в школе, демонстрируют более высокую успеваемость, устойчивость к стрессам и лучшее поведение в учебном процессе. Это важно как в младших классах, когда идет активное развитие организма, так и в старших, когда возрастают нагрузки и требования к концентрации.

Сегодня в начальных классах Шымкента обучаются более 100 тыс. детей, из которых свыше 74 тыс. посещают государственные школы. Теперь к ним прибавились почти 32 тыс. учеников 5–11-х классов из социально уязвимых семей, включенных в список получателей бесплатного питания.

Программа питания реализуется с учетом всех санитарных и диетических норм. Каждый школьный обед рассчитывается с точки зрения калорийности, питательной ценности и порции. Средняя стоимость одного горячего обеда в школах Шымкента составляет 677 тенге. По словам Сарсена Куранбека, в рационе школьников предусмотрен баланс белков, жиров и углеводов.

В Шымкенте сегодня обучаются более 397 тыс. школьников, из которых 28 тыс. впервые пошли в школу этой осенью. Забота о каж­дом из них – это инвестиция в будущее региона и страны в целом.

#питание #Шымкент #школа #школьное питание

Популярное

Все
«Маскарад» в Шымкенте
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
На пути к е-экономике будущего
В Кызылординской области началась уборка риса
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Ждут сельчане новоселья
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Села Интернетом обеспечены
Для студентов колледжа построили общежитие

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]