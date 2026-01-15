США с 21 января временно перестанет выдавать иммиграционные визы для граждан 75 государств, включая Россию. В заявлении отмечается, что США запретят въезд тем иммигрантам, которые, по оценкам Госдепартамента, «могут стать бременем» для общества в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Госдепартамент будет использовать свои давно существующие полномочия, чтобы признавать потенциальных иммигрантов, которые могут стать бременем для США и злоупотреблять щедростью американского народа», - сообщается в заявлении Госдепартамента.

О паузе в выдаче иммиграционных виз сегодня сообщил телеканал Fox News. Она продлится неопределенное время — до тех пор, пока Госдепартамент не проведет переоценку процесса обработки заявлений на визы. В список государств, которых коснутся ограничения, также входят Сомали, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие страны.

По данным Fox News, в ноябре прошлого года Госдеп направил дипломатическим представительствам США по всему миру указания соблюдать новые правила проверки. Консульским сотрудникам предписывалось отказывать в выдаче виз заявителям, в отношении которых есть опасения, что они будут зависеть от государственных пособий.

Ранее стало известно, что в 2025 году в США аннулировали более 100 тысяч виз.