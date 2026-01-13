Среди них визы, которые выдавались студентам, и визы, что имелись у иностранных граждан, которые имели проблемы с законом на территории США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«В настоящее время Государственный департамент аннулировал более 100 тыс. виз, в том числе около 8 тыс. студенческих виз и 2,5 тыс. специальных виз для лиц, которые сталкивались с правоохранительными органами США в связи с преступной деятельностью», — говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в социальной сети X.

Ведомство, сопроводив свой текст фотографией танцующего президента США Дональда Трампа, указало, что принятые меры направлены на обеспечение внутренней безопасности страны, и уточнило, что продолжит подобную деятельность.

Агентство Reuters 23 декабря 2025 года сообщило, что администрация главы Белого дома начала общенациональную кампанию по аннулированию заявлений о предоставлении убежища тем беженцам, чьи дела рассматриваются в иммиграционных судах. Там же уточнялось, что Трамп многократно обозначал свое стремление ужесточить миграционную политику в рамках самой масштабной в американской истории «операции по депортации».

Ранее стало известно, что в США нелегалам выплатят по $3 тыс. если они самостоятельно покинут страну до Нового года, а в начале декабря 2025 года было известно о 85 тысячах аннулированных виз.