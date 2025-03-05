«Государство не может ежегодно восстанавливать жилье»: депутат – о проблемах паводков и страхования в РК

Мажилис,Недвижимость,Паводки
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Мажилисмен подчеркнул, что в Казахстане каждую весну поселки смывает водой, а система жилищного страхования до сих пор не развита

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Мажилиса руководитель фракции партии AMANAT Елнур Бейсенбаев адресовал депутатский запрос премьер-Министру Олжасу Бектенову, председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой по страхованию залогового недвижимого имущества, сообщает Kazpravda.kz

Как он отметил, по официальным данным, порядка 70% территории Казахстана подвержены риску природных катастроф. Кроме того, сейсмические районы занимают 40% территории страны. Там проживают свыше 7 млн человек.

«Сейчас наступает сезон паводков. Опыт прошлого года показал, что при отсутствии страхования недвижимого имущества значительные финансовые издержки ложатся на государственный бюджет. Да, мы, как государство, всегда готовы оказать максимальную помощь в трудную минуту благодаря решительности главы государства. Однако, учитывая повторяемость паводков и ограниченность бюджетных средств, государство не может гарантировать ежегодное восстановление жилья. Во многих развитых странах страхование жилья – это норма. Но в нашей стране это скорее исключение. Сегодня на этот вид страхования приходится лишь 2-3 процента страхового рынка», - сказал мажилисмен.

Он подчеркнул, что в то время как мировая практика предлагает страховые программы, особенно в регионах, подверженных природным катастрофам, в Казахстане данная система страхования совсем не развита, до сих пор не сформирована культура жилищного страхования, что указывает на незаинтересованность, а, скорее всего, на недостаточный уровень профессионализма госорганов, ответственных за развитие страхования.

Также для страховых компаний не определены правила «честной игры» из-за пробелов в законодательной базе. Основной причиной сложившейся ситуации является то, что существующие условия страхования часто являются обременительными и невыгодными для населения. Люди не видят смысла в приобретении страховки, которая не гарантирует реальной защиты от возмещения ущерба.

«Приведу лишь несколько примеров по условиям страхования жилья, выставленных банками второго уровня перед заемщиками. Во-первых, страхование залогового имущества обычно покрывает только сумму кредита, не учитывая первоначальный взнос и ежемесячные платежи заемщика. Таким образом, банк защищает только свои интересы, игнорируя финансовые потери заемщика.

Во-вторых, банки навязывают заемщикам конкретные страховые компании, ограничивая их законный выбор. Кроме того, в договорах страхования банки часто выступают как выгодоприобретатели и как страховые агенты. То есть они получают возможность влиять как на условия страхования, так и на процесс урегулирования убытков. В итоге, при наступлении страхового случая, заемщик может столкнуться с отказом в выплате.

В-третьих, согласно гражданскому законодательству (ст. 313, 359 ГК), заемщик несет ответственность за сохранность залогового имущества, даже при стихийных бедствиях. Банки же освобождаются от ответственности за сохранность имущества, находящегося у них. Такое неравенство противоречит принципу справедливости и равенства участников правоотношений», - продолжил Бейсенбаев.

Также он отметил, что заемщик, потерявший залоговое имущество в результате даже землетрясения, обязан погасить кредит перед банком. При невозможности исполнения обязательства банк взыскивает долг посредством другого имущества должника.

«Резюмируя сказанное, хотелось отметить, что банки навязывают невыгодные страховые условия, используя свое доминирующее положение для извлечения дополнительной прибыли. В связи с вышесказанным, предлагается: обязать указывать в договоре страхования реальную рыночную стоимость залогового имущества; дать возможность заемщикам реализовать свое право на выбор страховой компании при ипотечном кредитовании, а также запретить банкам выступать страховыми агентами; обязать банки страховать залоговое имущество за свой счет, не перекладывая финансовую нагрузку на заемщиков. И самое главное, в кратчайшие сроки правительству совместно с агентством разработать и внести в Парламент законопроект об обязательном страховании недвижимости от стихийных бедствий, а также жилых массивов, расположенных в опасных районах», - заключил мажилисмен.

#мажилис #жилье #проблемы #страхование #депзапрос

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