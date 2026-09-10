В Астане вынесен приговор по делу о многомиллиардной афере в ЖК «Qyran»

Недвижимость,Закон и Порядок

В офисе продаж от имени ТОО потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд признал четырех сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 8 до 9 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Столичным департаментом АФМ в ходе следствия установлено, что вместо заключения договоров купли-продажи осужденные оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.

Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны. Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО «International Invest Company IIC» данные операции не отражались.

Кроме того, осужденные реализовали вторую мошенническую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика. Действуя от имени ТОО «International Invest Company IIC», они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако деньги от продажи в кассу компании не поступали.

Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд тенге, а в пользу ТОО «International Invest Company» постановил взыскать 3,9 млрд тенге. Потерпевшим передано 78 объектов недвижимости стоимостью 1,3 млрд тенге, еще 73 объекта — добросовестным покупателям.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в АФМ.

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